На фото - 7 упаковок сыра, две упаковки яиц, шесть упаковок быстрых супов из пакетика, специи, куриные крылышки в маринаде, куриные ножки, пачка пельменей, пачка лепешек тортильи, палка колбасы, пять пачек сливочного масла, упаковка риса, бутылка, соусы, хлеб, творожный сыр, бананы, помидоры, морковь, зеленые салаты, две пачки замороженных овощей, две банки сметаны, пачка молока, большой пакет йогурта, литровая пачка сока и упаковка чипсов.

На что в комментариях ему написали, что автор, видимо, мышь. Иначе как объяснить такое количество сыра в одной покупке. И отметили, что с сыром - такая цена корзины вполне оправдана. Но на эту сумму можно купить и более здоровые продукты. При этом дешевле.

В одна дамы опубликовала эстонский набор продуктов на ту же сумму:

"В целом неплохо, но я бы определенно заменила все эти специи на дополнительное мясо/рыбу или 2 упаковки овощей. Упаковку сыра на дополнительные яйца. Также не хватает греческого йогурта или чего-то подобного. Корнеплоды стоят копейки", - отметили в комментариях.