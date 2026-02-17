Огонь в бутылочке: модный перцовый шот за миллиард – лечит или просто жжёт?

Обычно в составе: кайенский перец, лимон или апельсиновый сок, имбирь, немного кленового сиропа, иногда чёрный перец. Производители уверяют: ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, снимает тошноту и помогает худеть.

Главный «виновник» жжения вещество капсаицин. Именно он делает перец острым. И да, он может вызвать изжогу и боль в животе. Но, по словам врачей, неприятные эффекты чаще всего кратковременны. Более того, исследования показывают: капсаицин не повышает кислотность, а наоборот может снижать её. Его даже рассматривают как средство для профилактики язв у людей, принимающих противовоспалительные препараты.

Сколько перца в одной порции? Обычно от одной восьмой до четверти чайной ложки – это меньше 2 мг капсаицина. Безопасной нормой считают 2–6 мг в день. Теоретически токсичной доза становится только при десятках граммов, а это в разы больше, чем в любом шоте.

Но есть нюансы. Людям с синдромом раздражённого кишечника, болезнью Крона или хронической изжогой жгучий коктейль может не понравиться. Капсаицин также способен влиять на препараты для разжижения крови и снижения давления.

А что насчёт «суперэффекта»? Исследования перца показывают противовоспалительные, антиоксидантные и даже потенциальные противораковые свойства. Есть данные о снижении риска сердечно-сосудистой смертности у любителей острого.

Плюс – витамины. Кайенский перец содержит витамин A для зрения и иммунитета, B6 – для работы мозга, K – для костей и свертываемости крови, а также витамин C. Имбирь добавляет ещё порцию витаминов и помогает при вздутии. Лимон – снова витамин C и лучшее усвоение железа.

Звучит впечатляюще.

Но диетологи предупреждают: это не магия и не замена нормальному питанию. Шот может дополнить рацион, но не спасёт от простуды и не компенсирует фастфуд.

Маленькая бутылочка с огнём может бодрить.

Вопрос только в том: мы платим за вкус, за эффект или за модный ритуал?

