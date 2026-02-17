Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Огонь в бутылочке: модный перцовый шот за миллиард – лечит или просто жжёт?

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 11:16

Азбука здоровья 0 комментариев

Маленькая бутылочка 60 мл. Жгучий вкус. И обещания – почти как у супергероя. Иммунитет, энергия, минус килограммы. Рынок «перцовых шотов» уже тянет почти на миллиард долларов. Но что на самом деле скрывается за этим огнём?

Обычно в составе: кайенский перец, лимон или апельсиновый сок, имбирь, немного кленового сиропа, иногда чёрный перец. Производители уверяют: ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, снимает тошноту и помогает худеть.

Главный «виновник» жжения вещество капсаицин. Именно он делает перец острым. И да, он может вызвать изжогу и боль в животе. Но, по словам врачей, неприятные эффекты чаще всего кратковременны. Более того, исследования показывают: капсаицин не повышает кислотность, а наоборот может снижать её. Его даже рассматривают как средство для профилактики язв у людей, принимающих противовоспалительные препараты.

Сколько перца в одной порции? Обычно от одной восьмой до четверти чайной ложки – это меньше 2 мг капсаицина. Безопасной нормой считают 2–6 мг в день. Теоретически токсичной доза становится только при десятках граммов, а это в разы больше, чем в любом шоте.

Но есть нюансы. Людям с синдромом раздражённого кишечника, болезнью Крона или хронической изжогой жгучий коктейль может не понравиться. Капсаицин также способен влиять на препараты для разжижения крови и снижения давления.

А что насчёт «суперэффекта»? Исследования перца показывают противовоспалительные, антиоксидантные и даже потенциальные противораковые свойства. Есть данные о снижении риска сердечно-сосудистой смертности у любителей острого.

Плюс – витамины. Кайенский перец содержит витамин A для зрения и иммунитета, B6 – для работы мозга, K – для костей и свертываемости крови, а также витамин C. Имбирь добавляет ещё порцию витаминов и помогает при вздутии. Лимон – снова витамин C и лучшее усвоение железа.

Звучит впечатляюще.

Но диетологи предупреждают: это не магия и не замена нормальному питанию. Шот может дополнить рацион, но не спасёт от простуды и не компенсирует фастфуд.

Маленькая бутылочка с огнём может бодрить.

Вопрос только в том: мы платим за вкус, за эффект или за модный ритуал?
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать