Пешеход погиб на месте: смертельное ДТП под Сигулдой

В Сигулдском районе произошло смертельное ДТП. Вчера около 19:20 в районе Юдажи, в Сигулдской волости, водитель автомобиля BMW сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

В общей сложности за последние 24 часа в дорожно-транспортных происшествиях пострадали четыре человека, двое из них — пешеходы. Всего по стране зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий.

За последние 24 часа также зарегистрировано два случая вождения в нетрезвом виде. В отношении одного из водителей возбуждено уголовное дело, а другой привлечен к административной ответственности.

В стране полиция выписала 130 протоколов о нарушениях административных правил, связанных с превышением скорости.