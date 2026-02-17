Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кремль: cостав делегации РФ в Женеве расширят

© Deutsche Welle 17 февраля, 2026 08:45

Важно

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Состав российской делегации на консультациях по Украине в Женеве будет расширен. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это связано c тем, что круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Песков уточнил, что саму делегацию будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. В состав вошли также замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Песков: Необходимо присутствие Мединского

По словам Пескова, в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных".

"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - процитировало Пескова агентство "Интерфакс".

Переговоры в Женеве

На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров между представителями России, Украины и США. Диалог должен состояться 17-18 февраля в Женеве. Представитель администрации президента Украины подтвердил эти сведения. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.

Важно

Важно

Важно

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

