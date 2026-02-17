Бешенство вернулось? В Германии подтвердили опасный случай — след ведёт в Россию!

И вдруг — подтверждённый случай.
В коммуне Хохдорф-Ассенхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц у собаки выявили бешенство. До Саара — около 60 километров.
Животное погибло 25 января. Лабораторное исследование подтвердило инфекцию.
Собака была ввезена в страну легально — из России. В документах значилось: возраст почти восемь месяцев, чипирована, привита от бешенства, имеется титер-тест — анализ крови, подтверждающий иммунитет.
Но проверка показала другое.
Реальный возраст при въезде оказался значительно меньше указанного. А это автоматически делает титер-недействительным. Щенков можно прививать не раньше 12 недель, а въезд в ЕС разрешён минимум с 15 недель.
В данном случае эти условия не соблюдались. Ввоз признан незаконным.
Самое тревожное , тем же транспортом прибыли и другие животные. Сейчас их проверяют. Не исключается, что часть щенков могла попасть и в Саар.
Власти усилили контроль и напоминают о строгих правилах ввоза и вакцинации.
Бешенство — вирус, который не оставляет шансов.
И теперь вопрос повис в воздухе:
достаточно ли одной ошибки в документах, чтобы спокойствие длиной в годы оказалось под угрозой?