Бешенство вернулось? В Германии подтвердили опасный случай — след ведёт в Россию!

И вдруг — подтверждённый случай.

В коммуне Хохдорф-Ассенхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц у собаки выявили бешенство. До Саара — около 60 километров.

Животное погибло 25 января. Лабораторное исследование подтвердило инфекцию.

Собака была ввезена в страну легально — из России. В документах значилось: возраст почти восемь месяцев, чипирована, привита от бешенства, имеется титер-тест — анализ крови, подтверждающий иммунитет.

Но проверка показала другое.

Реальный возраст при въезде оказался значительно меньше указанного. А это автоматически делает титер-недействительным. Щенков можно прививать не раньше 12 недель, а въезд в ЕС разрешён минимум с 15 недель.

В данном случае эти условия не соблюдались. Ввоз признан незаконным.

Самое тревожное , тем же транспортом прибыли и другие животные. Сейчас их проверяют. Не исключается, что часть щенков могла попасть и в Саар.

Власти усилили контроль и напоминают о строгих правилах ввоза и вакцинации.

Бешенство — вирус, который не оставляет шансов.

И теперь вопрос повис в воздухе:

достаточно ли одной ошибки в документах, чтобы спокойствие длиной в годы оказалось под угрозой?

