Бешенство вернулось? В Германии подтвердили опасный случай — след ведёт в Россию!

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 15:27

Животные 0 комментариев

Германия годами считалась свободной от бешенства у наземных животных.

И вдруг — подтверждённый случай.

В коммуне Хохдорф-Ассенхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц у собаки выявили бешенство. До Саара — около 60 километров.

Животное погибло 25 января. Лабораторное исследование подтвердило инфекцию.

Собака была ввезена в страну легально — из России. В документах значилось: возраст почти восемь месяцев, чипирована, привита от бешенства, имеется титер-тест — анализ крови, подтверждающий иммунитет.

Но проверка показала другое.

Реальный возраст при въезде оказался значительно меньше указанного. А это автоматически делает титер-недействительным. Щенков можно прививать не раньше 12 недель, а въезд в ЕС разрешён минимум с 15 недель.

В данном случае эти условия не соблюдались. Ввоз признан незаконным.

Самое тревожное , тем же транспортом прибыли и другие животные. Сейчас их проверяют. Не исключается, что часть щенков могла попасть и в Саар.

Власти усилили контроль и напоминают о строгих правилах ввоза и вакцинации.

Бешенство — вирус, который не оставляет шансов.

И теперь вопрос повис в воздухе:
достаточно ли одной ошибки в документах, чтобы спокойствие длиной в годы оказалось под угрозой?
 

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Важно

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

«Латвия — наш дом»: Вейдемане обнаружила, что у русских есть запрос на обучение латышскому

Мнения 16:15

Мнения 0 комментариев

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

