Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 20:01

Мир 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

«Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Это не худший момент в моей жизни, но определенно худший момент в моей карьере. Я так надеялся, что смогу завершить этот тяжелый период чем-то хорошим», — заявил норвежский спортсмен.

Соревнования в мужском слаломе на Олимпийских играх прошли 16 февраля. Абсолютный фаворит турнира, один из лидеров общего зачета Кубка мира-2025/26 Ли Макграт лидировал после первого заезда, несмотря на сильный снегопад, который помешал многим участникам финишировать.

Однако во второй попытке норвежец пропустил ворота. Осознав упущенную возможность завоевать золото, спортсмен снял снаряжение и ушел за ограждения в лес, где упал на снег.

«Мне просто нужно было уйти от всего. Я думал, что смогу найти немного покоя и тишины, но не получилось — фотографы и полиция нашли меня в лесу. Мне просто нужно было побыть одному», — рассказал Ли Макграт.

Он утверждает, что сильно расстроился, так как хотел посвятить победу своему дедушке, который умер в день старта Олимпиады. «Мне было очень тяжело справляться с собой последние две недели, но я был горд своим первым заездом. Думаю, именно память о дедушке помогла мне возглавить первый заезд и опередить всех. Стоять на старте, думая о нем, — это требует мужества», — поделился норвежский спортсмен.

 По итогу победу в мужском слаломе на Олимпиаде одержал Луик Мейярд, став первым олимпийским чемпионом Швейцарии в мужском слаломе с 1948 года, отмечает The Guardian. Австриец Фабио Гстрейн получил серебро, а норвежец Хенрик Кристофферсен — бронзу.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

