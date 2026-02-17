Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

«Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Это не худший момент в моей жизни, но определенно худший момент в моей карьере. Я так надеялся, что смогу завершить этот тяжелый период чем-то хорошим», — заявил норвежский спортсмен.

Соревнования в мужском слаломе на Олимпийских играх прошли 16 февраля. Абсолютный фаворит турнира, один из лидеров общего зачета Кубка мира-2025/26 Ли Макграт лидировал после первого заезда, несмотря на сильный снегопад, который помешал многим участникам финишировать.

Однако во второй попытке норвежец пропустил ворота. Осознав упущенную возможность завоевать золото, спортсмен снял снаряжение и ушел за ограждения в лес, где упал на снег.

«Мне просто нужно было уйти от всего. Я думал, что смогу найти немного покоя и тишины, но не получилось — фотографы и полиция нашли меня в лесу. Мне просто нужно было побыть одному», — рассказал Ли Макграт.

Он утверждает, что сильно расстроился, так как хотел посвятить победу своему дедушке, который умер в день старта Олимпиады. «Мне было очень тяжело справляться с собой последние две недели, но я был горд своим первым заездом. Думаю, именно память о дедушке помогла мне возглавить первый заезд и опередить всех. Стоять на старте, думая о нем, — это требует мужества», — поделился норвежский спортсмен.

По итогу победу в мужском слаломе на Олимпиаде одержал Луик Мейярд, став первым олимпийским чемпионом Швейцарии в мужском слаломе с 1948 года, отмечает The Guardian. Австриец Фабио Гстрейн получил серебро, а норвежец Хенрик Кристофферсен — бронзу.