Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Украина наращивает темпы контрнаступления, используя блокировку Старлинка

Euronews 17 февраля, 2026 17:50

Мир 0 комментариев

Украинские войска наращивают темпы и масштабы контрнаступления Киева после того, как за последнюю неделю им удалось свести на нет многонедельные успехи России и освободить несколько небольших населенных пунктов на юго-востоке Украины в Запорожской области, свидетельствуют данные.

По данным американского аналитического Института изучения войны (ISW), основное продвижение украинских войск было зафиксировано примерно в 80 километрах к востоку от города Запорожье, где российские войска добивались успехов с лета 2025 года.

Украинская армия также восстановила контроль над территорией на северо-востоке и востоке Украины, на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском фронтах.

Киевские войска начали сдерживать российскую армию около недели назад и во многих районах в значительной степени остановили их продвижение. В ISW заявили, что украинские контратаки, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских войск к Starlink.

С начала февраля министерство обороны Украины и компания SpaceX Илона Маска заблокировали российским войскам доступ к Starlink для управления ударными беспилотниками над Украиной.

Несмотря на многочисленные заявления SpaceX о том, что компания не продает и не поставляет Starlink в Россию и "не ведет никаких дел с российским правительством или его военными", украинские власти сообщили компании, что московские войска устанавливают системы Starlink на российские ударные беспилотники для нанесения ударов вглубь Украины.

Украинские чиновники заявили, что собрали доказательства "сотен" атак беспилотников, оснащенных системой Starlink. Это позволило российским операторам обойти электронную защиту Украины, которая выводит беспилотники из строя, глуша GPS и радиосигналы.

В то время как SpaceX приняла необходимые меры со своей стороны, Украина также начала проверку всех терминалов Starlink в стране в ответ на несанкционированное использование Starlink российскими войсками.

С тех пор российские войска и связанные с Кремлем военные блогеры жаловались на проблемы со связью, командованием и управлением на поле боя.

Киевские чиновники заявили, что российское военное командование готовится к наступлению летом 2026 года на Словянско-краматорском направлении или на Ориховско-Запорожском направлении - или на обоих, - но сейчас российские войска с трудом захватывают необходимые исходные позиции, чтобы начать наступление в намеченные командованием сроки.

Операция украинских киберсил

После того как российские войска потеряли несанкционированный доступ к Starlink, а Киев ввел обязательную регистрацию и систему "белых списков" Starlink, московские силы пытались найти решение и, возможно, лазейку в правилах.

В свою очередь, украинские кибервойска выдавали себя за связанную с Россией службу активации, предлагая помощь в восстановлении терминалов, которые были отключены в соответствии с новыми правилами регистрации.

Российские солдаты и операторы получали инструкции по предоставлению идентификационных данных и координат своих терминалов под предлогом того, что устройства будут восстановлены через украинские центры административных услуг.

Позднее украинская группа заявила, что собрала 2420 пакетов данных, касающихся используемых Россией терминалов, и передала их украинским правоохранительным и оборонным органам.

Затем эти данные были переданы властям "для окончательного перевода в режим "кирпич"", что означает отключение терминалов.

Украинские кибервойска утверждают, что впоследствии терминалы были деактивированы.

Группа также заявила, что получила 5 000 евро от российских солдат, которые пытались восстановить связь. Эти деньги были переданы в фонд по сбору средств для украинских беспилотников.

Операция также помогла выявить 31 украинского "предателя", которые якобы хотели помочь российским войскам, зарегистрировав терминалы. Согласно заявлению, эта информация была передана в Службу безопасности Украины (СБУ).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (4)

«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления
Важно

«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Читать
Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Читать

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Читать

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Читать

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Читать

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Читать