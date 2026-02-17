Грехи молодости? Почему вице-мэр Мадоны не получил доступ к гостайне

«Я не отрицаю этот факт, однако не согласен с трактовкой о намеренном или ненамеренном уклонении от уплаты алиментов. Такова была моя финансовая ситуация в тот момент. Ничего с моей стороны не скрывалось и тогда. Я не согласен с тем решением суда ни тогда, ни сейчас», — заявил Шкелс. С точки зрения Службы Госбезопасности (VDD), сам факт имеет место и не может быть оспорен, признал депутат.

Во вторник на заседании Финансового комитета Мадонской краевой думы было решено внести изменения в положение о самоуправлении, предусматривающие сокращение числа заместителей председателя думы с трёх до двух, как это фактически уже есть сейчас, сообщил агентству LETA председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевичс (ZZS).

Он проинформировал, что Шкелс продолжит руководить Комитетом по развитию, при этом объём его работы будет увеличен. До 2 февраля Шкелс в должности вице-мэра отвечал за развитие края, управление территорией и коммунальное хозяйство.

VDD продолжает оценку соответствия пяти заместителей председателей самоуправлений требованиям для работы с государственной тайной.

В законе указаны семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к объектам государственной тайны. Например, допуск не выдается, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также допуск не может быть предоставлен, если человек являлся сотрудником или агентом службы безопасности СССР либо государства, не входящего в НАТО и Европейский союз.

Доступ к объектам государственной тайны также запрещается лицу, «в отношении которого в ходе проверки установлены факты, дающие основание сомневаться в его надёжности и способности сохранять государственную тайну», а также лицу, у которого выявлены психические и поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.