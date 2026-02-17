Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грехи молодости? Почему вице-мэр Мадоны не получил доступ к гостайне

© LETA 17 февраля, 2026 18:24

Новости Латвии 0 комментариев

Бывшему вице-мэру Мадоны Айгарс Шкелс (ZZS/LRA) отказано в допуске к государственной тайне из-за умышленного уклонения от уплаты алиментов 28 лет назад. Как он подтвердил агентству LETA, в 1998 году решением Мадонского районного суда был наказан за умышленное уклонение от выплаты алиментов. По его словам, срок давности по этому наказанию не применяется.

«Я не отрицаю этот факт, однако не согласен с трактовкой о намеренном или ненамеренном уклонении от уплаты алиментов. Такова была моя финансовая ситуация в тот момент. Ничего с моей стороны не скрывалось и тогда. Я не согласен с тем решением суда ни тогда, ни сейчас», — заявил Шкелс. С точки зрения Службы Госбезопасности (VDD), сам факт имеет место и не может быть оспорен, признал депутат.

Во вторник на заседании Финансового комитета Мадонской краевой думы было решено внести изменения в положение о самоуправлении, предусматривающие сокращение числа заместителей председателя думы с трёх до двух, как это фактически уже есть сейчас, сообщил агентству LETA председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевичс (ZZS).

Он проинформировал, что Шкелс продолжит руководить Комитетом по развитию, при этом объём его работы будет увеличен. До 2 февраля Шкелс в должности вице-мэра отвечал за развитие края, управление территорией и коммунальное хозяйство.

VDD продолжает оценку соответствия пяти заместителей председателей самоуправлений требованиям для работы с государственной тайной.

В законе указаны семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к объектам государственной тайны. Например, допуск не выдается, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также допуск не может быть предоставлен, если человек являлся сотрудником или агентом службы безопасности СССР либо государства, не входящего в НАТО и Европейский союз.

Доступ к объектам государственной тайны также запрещается лицу, «в отношении которого в ходе проверки установлены факты, дающие основание сомневаться в его надёжности и способности сохранять государственную тайну», а также лицу, у которого выявлены психические и поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.

Главные новости

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (4)

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США
Важно

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

