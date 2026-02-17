Организаторы концерта чуть не присвоили имя Паулса? Патентное бюро спохватилось

В программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24 директор Патентного бюро Агрис Баталаускис пояснил, что 20 марта 2025 года в реестре товарных знаков Патентного ведомства компания SIA “Auss Media” зарегистрировала товарный знак «Raimonda Paula dziesmu svētki Manai dzimtenei».

«Включение имён в товарные знаки стало всё более распространённой практикой. Мы знаем, что Кристапс Порзиньгис зарегистрировал своё имя, Лаурис Дарзиньш», — отметил Баталаускис. На вопрос, могут ли другие использовать такие зарегистрированные имена, он ответил однозначно: «Использовать их можно только с их разрешения».

В случае с именем Раймонда Паулса ситуация была иной. Как пояснил директор Патентного бюро, имя композитора отдельно в качестве товарного знака зарегистрировано не было — оно фигурировало в конкретной и специфической заявке на регистрацию.

«В этом случае нам самим пришлось пересмотреть свою практику на будущее, поскольку ситуация получила довольно широкий резонанс. После появления публичности товарный знак был немедленно отозван и по сути так и не вступил в силу», — подчеркнул Баталаускис.

Произошедшее вновь актуализировало вопрос об использовании имён известных людей в коммерческих целях и о том, насколько тщательно и своевременно оцениваются подобные заявки в реестре товарных знаков.