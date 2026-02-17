Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Организаторы концерта чуть не присвоили имя Паулса? Патентное бюро спохватилось

TV24 17 февраля, 2026 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

В последние годы всё чаще имена известных в обществе людей регистрируются как товарные знаки. Свои имена в реестр товарных знаков уже внесли, например, баскетболист Кристапс Порзиньгис и хоккеист Лаурис Дарзиньш. Однако более широкую дискуссию вызвала ситуация вокруг использования имени Раймонда Паулса при организации песенного праздника «Manai dzimtenei».

В программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24 директор Патентного бюро Агрис Баталаускис пояснил, что 20 марта 2025 года в реестре товарных знаков Патентного ведомства компания SIA “Auss Media” зарегистрировала товарный знак «Raimonda Paula dziesmu svētki Manai dzimtenei».

«Включение имён в товарные знаки стало всё более распространённой практикой. Мы знаем, что Кристапс Порзиньгис зарегистрировал своё имя, Лаурис Дарзиньш», — отметил Баталаускис. На вопрос, могут ли другие использовать такие зарегистрированные имена, он ответил однозначно: «Использовать их можно только с их разрешения».

В случае с именем Раймонда Паулса ситуация была иной. Как пояснил директор Патентного бюро, имя композитора отдельно в качестве товарного знака зарегистрировано не было — оно фигурировало в конкретной и специфической заявке на регистрацию.

«В этом случае нам самим пришлось пересмотреть свою практику на будущее, поскольку ситуация получила довольно широкий резонанс. После появления публичности товарный знак был немедленно отозван и по сути так и не вступил в силу», — подчеркнул Баталаускис.

Произошедшее вновь актуализировало вопрос об использовании имён известных людей в коммерческих целях и о том, насколько тщательно и своевременно оцениваются подобные заявки в реестре товарных знаков.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления
Важно

«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (4)

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)
Важно

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Читать
Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Читать

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Читать

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Читать

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Читать

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Читать