Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Россия задействует свой военно-морской флот в случае блокады на Балтике и невозможности урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом заявил во вторник, 17 февраля, помощник президента России Николай Патрушев, который одновременно является председателем Морской коллегии РФ.

"В качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы", - заявил Патрушев. "Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот", - добавил Патрушев, в начале 2000-х годов занимавший должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Патрушев: НАТО создает наступательную группировку

Николай Патрушев утверждает, что НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия" и что Финляндия оснащает ВМС корветами с ударным вооружением, которое "вполне достает" до северо-западных регионов РФ.

По версии Патрушева, Североатлантический альянс планирует заблокировать Калининградскую область и также перекрыть России доступ к морям, "как минимум в Атлантическом бассейне. "Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", - предупредил помощник президента РФ.

"ВМФ РФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил"

Одновременно он признал, что российский военно-морской флот "выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил". Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от баз, требуется намного больше, заявил Николай Патрушев.

Страны Запада обвиняют Москву в том, что она с помощью судов "теневого флота" обходит западные санкции на экспорт нефти. Эти суда зачастую зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем контроля или через сложные цепочки подставных компаний и не раскрывают маршруты транспортировки и груз.

По состоянию на февраль 2025 года под санкциями ЕС находились 153 танкера, Великобритании - 133, США - 183. В то же время администрация Дональда Трампа отказалась от предложения Канады создать целевую группу для мониторинга нарушения санкций.