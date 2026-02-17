«Лекарства, выписанные семейным врачом, не помогали. Я терпел боль в надежде, что она всё-таки пройдёт. Но этого не произошло», — вспоминает мужчина. Было решено вызвать скорую помощь. По его словам, медики прочитали ему лекцию о том, что боль — это не смертельное заболевание, и до больницы он должен добраться сам. В итоге служба всё же доставила его в больницу. Госпитализация не потребовалась. Через несколько дней боль вернулась, и семейный врач посоветовала продолжать приём лекарств.

«По сути, от боли я был близок к шоковому состоянию. Я сказал, что мне необходимо внутривенное введение обезболивающих (как это делали в Страдиня). Но некому было провести эту процедуру», — вспоминает Линард. Помогла семейный врач его сестры, которая сделала внутривенную инфузию лекарства. Боль прошла. Также была назначена дальнейшая медикаментозная терапия.

Эту публичную жалобу прокомментировала руководитель NMPD Лиене Ципуле.

«Человек жалуется, что при обострении болей в спине ему помог семейный врач (и это правильно), а не реанимационный автомобиль NMPD на колёсах. Могу с уверенностью сказать — есть три вещи, которые помогают в долгосрочной перспективе избавиться от болей в спине: гимнастика, гимнастика и ещё раз гимнастика!» — заявила Л. Ципуле.

Эксперт: «Но вы прочитали, что в итоге помог врач сестры? Проблема в том, что человек не знал, где искать помощь, потому что его собственный семейный врач не помог. Не нужно обвинять людей, которые вызывают скорую по “мелочам”. Проблема гораздо шире».

Даце: «Отличный совет человеку, который от боли не может пошевелиться — нужно было заниматься гимнастикой. Видимо, именно этому вы учите бригады на курсах — читать лекции пациентам. Лучше бы учили тому, что нельзя скрывать свою личность от пациентов».

Ричийс: «Эта служба NMPD — частная фирма? Человек никуда сам добраться не мог, “спортсменка”! После падения могут появиться такие боли, что даже в туалет не сходишь, не то что самостоятельно до больницы доехать. Говорю по собственному опыту».