«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:16

Важно 1 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

«Лекарства, выписанные семейным врачом, не помогали. Я терпел боль в надежде, что она всё-таки пройдёт. Но этого не произошло», — вспоминает мужчина. Было решено вызвать скорую помощь. По его словам, медики прочитали ему лекцию о том, что боль — это не смертельное заболевание, и до больницы он должен добраться сам. В итоге служба всё же доставила его в больницу. Госпитализация не потребовалась. Через несколько дней боль вернулась, и семейный врач посоветовала продолжать приём лекарств.

«По сути, от боли я был близок к шоковому состоянию. Я сказал, что мне необходимо внутривенное введение обезболивающих (как это делали в Страдиня). Но некому было провести эту процедуру», — вспоминает Линард. Помогла семейный врач его сестры, которая сделала внутривенную инфузию лекарства. Боль прошла. Также была назначена дальнейшая медикаментозная терапия.

Эту публичную жалобу прокомментировала руководитель NMPD Лиене Ципуле.

«Человек жалуется, что при обострении болей в спине ему помог семейный врач (и это правильно), а не реанимационный автомобиль NMPD на колёсах. Могу с уверенностью сказать — есть три вещи, которые помогают в долгосрочной перспективе избавиться от болей в спине: гимнастика, гимнастика и ещё раз гимнастика!» — заявила Л. Ципуле.

 

Эксперт: «Но вы прочитали, что в итоге помог врач сестры? Проблема в том, что человек не знал, где искать помощь, потому что его собственный семейный врач не помог. Не нужно обвинять людей, которые вызывают скорую по “мелочам”. Проблема гораздо шире».

Даце: «Отличный совет человеку, который от боли не может пошевелиться — нужно было заниматься гимнастикой. Видимо, именно этому вы учите бригады на курсах — читать лекции пациентам. Лучше бы учили тому, что нельзя скрывать свою личность от пациентов».

Ричийс: «Эта служба NMPD — частная фирма? Человек никуда сам добраться не мог, “спортсменка”! После падения могут появиться такие боли, что даже в туалет не сходишь, не то что самостоятельно до больницы доехать. Говорю по собственному опыту».

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

