Розовый песок и бывшие пираты: названы лучшие пляжи Европы 2026!

Но уже известно, где летом 2026 года будет самый красивый песок, самая бирюзовая вода и самые эффектные фото.
Путешественники выбрали.
Лучшим пляжем Европы признан Elafonissi Beach на Крите — тот самый с розовым песком из измельчённых раковин. Лагуны мелкие, удобно плавать с детьми. Чуть дальше — глубина для плавания и снорклинга. Пляж расположен в окружении кедрового леса и песчаных отмелей.
Третье место заняла ещё одна критская жемчужина — Balos Lagoon. Когда-то здесь скрывались пираты. Теперь это охраняемая природная зона с прозрачной водой и драматичными скалами. До пляжа — крутой спуск от парковки. Ветер бывает сильным.
Пятое место — Praia da Falésia в Алгарве. Охристые утёсы, панорамы и километры песка.
Восьмое — La Pelosa на Сардинии. Вода «как на Карибах» и башня XVI века Torre della Pelosa прямо на горизонте.
В отдельной категории «one of a kind» отметили пляжи с особыми фишками.
Например, Isola Bella у Сицилии — туда можно пройти по узкой песчаной косе во время отлива, а сверху — древнегреческий театр Таормины.
Греция, Португалия, Италия — снова в топе.
И теперь главный вопрос простой: куда вы будете искать билет?