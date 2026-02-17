Розовый песок и бывшие пираты: названы лучшие пляжи Европы 2026!

Но уже известно, где летом 2026 года будет самый красивый песок, самая бирюзовая вода и самые эффектные фото.

Путешественники выбрали.

Лучшим пляжем Европы признан Elafonissi Beach на Крите — тот самый с розовым песком из измельчённых раковин. Лагуны мелкие, удобно плавать с детьми. Чуть дальше — глубина для плавания и снорклинга. Пляж расположен в окружении кедрового леса и песчаных отмелей.

Третье место заняла ещё одна критская жемчужина — Balos Lagoon. Когда-то здесь скрывались пираты. Теперь это охраняемая природная зона с прозрачной водой и драматичными скалами. До пляжа — крутой спуск от парковки. Ветер бывает сильным.

Пятое место — Praia da Falésia в Алгарве. Охристые утёсы, панорамы и километры песка.

Восьмое — La Pelosa на Сардинии. Вода «как на Карибах» и башня XVI века Torre della Pelosa прямо на горизонте.

В отдельной категории «one of a kind» отметили пляжи с особыми фишками.

Например, Isola Bella у Сицилии — туда можно пройти по узкой песчаной косе во время отлива, а сверху — древнегреческий театр Таормины.

Греция, Португалия, Италия — снова в топе.

И теперь главный вопрос простой: куда вы будете искать билет?





