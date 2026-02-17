«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

В прошлый четверг Государственная полиция объявила в розыск 32-летнюю певицу Паулу Дукуре. Она находилась в клинике «Велдре» Национального центра психического здоровья, однако в среду покинула её территорию и не вернулась. К сожалению, 14 февраля полиция сообщила, что Паула найдена без признаков жизни; признаков насильственного преступления не установлено.

В связи со смертью Паулы Дукуре начат уголовный процесс, поэтому её брат, музыкант Микс Дукурс, подробностей не раскрывает. «Мы и сами многого не знаем. Примерно знаем место, где её нашли, но что именно произошло — не знаем», — говорит он.

Знакомые вспоминают, что Паула была жизнерадостным, но очень закрытым человеком. Даже самые близкие не знали, что происходит у неё в душе — она не делилась переживаниями. «Она была моей сестрой, но контакт у нас не был очень тесным. Она не раскрывала свой внутренний мир, к ней было трудно приблизиться. Казалось, что всё в порядке, но никогда нельзя было понять, что у неё внутри. В последнее время Паула была скорее грустной, чем радостной, но никто из нас не мог представить, что она примет такое решение», — признаётся Микс.

В последние годы Паула жила в Великобритании, где совершенствовала вокальные навыки, однако карьера в латвийском шоу-бизнесе её не привлекала. «Она по-настоящему не могла понять, чем хочет заниматься в жизни. Даже не знаю, хотела ли она петь. Я предлагал записать вместе альбом, организовать концерты, но она от всего отказалась», — вспоминает Микс Дукурс.

«В Англии она прожила около семи лет. И вернулась оттуда очень сломленной. Что именно там произошло, мы не знаем…» — говорит он и надеется, что ясность появится, когда в Латвию приедет её спутник жизни Кеджон Фаблер.

Отец Паулы, музыкант и художник Эдийс Дукурс, рассказывает, что её возвращение в Латвию в марте прошлого года было связано с несколькими причинами. «С другом Кеджоном они уже какое-то время были в разлуке, но оставались близкими, разговаривали по несколько часов в день. Он умный парень, юрист. Осенью они планировали поехать вместе на Бермудские острова — снова как пара», — говорит отец.

Однако затем Паула начала сомневаться в себе — и начатые бухгалтерские курсы, и отношения с Кеджоном вновь оказались под вопросом. «Потом у неё начались боли в мышцах. Необъяснимые боли. Мы обратились ко всем возможным врачам в Латвии, но никто не смог сказать, в чём причина. Говорили — проблема в голове. Эти боли привели дочь к депрессии и тревожности», — рассказывает Эдийс. Паула была активной, любила прогулки, бег и упражнения, но из-за боли это становилось всё труднее, что сильно на неё повлияло.

Микс также не отрицает, что у сестры были проблемы психического характера. Однако он категорически опровергает распространявшиеся в интернете слухи о зависимостях. Единственное, что она принимала, — назначенные врачами антидепрессанты.