«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

17 февраля, 2026 15:39

«История Паулы — о том, что она так и не нашла себя. Она просто не нашла себя», — говорит музыкант Эдийс Дукурс в материале, опубликованном в журнале Privātā Dzīve. В один белый зимний день представительница музыкальной семьи Дукурсов решила уйти безвозвратно.

В прошлый четверг Государственная полиция объявила в розыск 32-летнюю певицу Паулу Дукуре. Она находилась в клинике «Велдре» Национального центра психического здоровья, однако в среду покинула её территорию и не вернулась. К сожалению, 14 февраля полиция сообщила, что Паула найдена без признаков жизни; признаков насильственного преступления не установлено.

В связи со смертью Паулы Дукуре начат уголовный процесс, поэтому её брат, музыкант Микс Дукурс, подробностей не раскрывает. «Мы и сами многого не знаем. Примерно знаем место, где её нашли, но что именно произошло — не знаем», — говорит он.

Знакомые вспоминают, что Паула была жизнерадостным, но очень закрытым человеком. Даже самые близкие не знали, что происходит у неё в душе — она не делилась переживаниями. «Она была моей сестрой, но контакт у нас не был очень тесным. Она не раскрывала свой внутренний мир, к ней было трудно приблизиться. Казалось, что всё в порядке, но никогда нельзя было понять, что у неё внутри. В последнее время Паула была скорее грустной, чем радостной, но никто из нас не мог представить, что она примет такое решение», — признаётся Микс.

В последние годы Паула жила в Великобритании, где совершенствовала вокальные навыки, однако карьера в латвийском шоу-бизнесе её не привлекала. «Она по-настоящему не могла понять, чем хочет заниматься в жизни. Даже не знаю, хотела ли она петь. Я предлагал записать вместе альбом, организовать концерты, но она от всего отказалась», — вспоминает Микс Дукурс.

«В Англии она прожила около семи лет. И вернулась оттуда очень сломленной. Что именно там произошло, мы не знаем…» — говорит он и надеется, что ясность появится, когда в Латвию приедет её спутник жизни Кеджон Фаблер.

Отец Паулы, музыкант и художник Эдийс Дукурс, рассказывает, что её возвращение в Латвию в марте прошлого года было связано с несколькими причинами. «С другом Кеджоном они уже какое-то время были в разлуке, но оставались близкими, разговаривали по несколько часов в день. Он умный парень, юрист. Осенью они планировали поехать вместе на Бермудские острова — снова как пара», — говорит отец.

Однако затем Паула начала сомневаться в себе — и начатые бухгалтерские курсы, и отношения с Кеджоном вновь оказались под вопросом. «Потом у неё начались боли в мышцах. Необъяснимые боли. Мы обратились ко всем возможным врачам в Латвии, но никто не смог сказать, в чём причина. Говорили — проблема в голове. Эти боли привели дочь к депрессии и тревожности», — рассказывает Эдийс. Паула была активной, любила прогулки, бег и упражнения, но из-за боли это становилось всё труднее, что сильно на неё повлияло.

Микс также не отрицает, что у сестры были проблемы психического характера. Однако он категорически опровергает распространявшиеся в интернете слухи о зависимостях. Единственное, что она принимала, — назначенные врачами антидепрессанты.

Главные новости

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Важно

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

16:55

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

16:42

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

16:38

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

16:33

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

16:27

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

16:22

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

16:16

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

