Минфин полон оптимизма: повышен прогноз роста ВВП в этом году

© LETA 17 февраля, 2026 17:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство финансов повысило прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 2026 год до 2,6%, что на 0,5 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в июле прошлого года при подготовке прогнозов для государственного бюджета на 2026 год, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

Незначительного ускорения темпов роста экономики Минфин ожидает и в последующие годы, когда рост ВВП прогнозируется в пределах 2,5% - 2,7%.

Изменение прогнозов связано с более сильным ростом экономики Латвии в прошлом году: по первоначальной оценке, он может составить 2% вместо ранее прогнозируемых 1,1%, сообщает Минфин.

Более стремительный рост в прошлом году был обеспечен значительным увеличением объема инвестиций - на 9% в первые три квартала года. Наряду с ростом публичных инвестиций и реализацией проектов фондов Европейского союза начали увеличиваться и частные инвестиции, включая расширение кредитования предприятий.

После нескольких лет стагнации возобновился рост частного потребления: в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 1,8%. Также укрепился внешний сектор - экспорт товаров и услуг за три квартала вырос на 0,8%.

Минфин прогнозирует, что указанные факторы будут продолжать определять развитие экономики и в 2026 году. Уже имеющиеся опережающие индикаторы и оперативные данные за последние месяцы свидетельствуют о сохранении сильного роста как в четвертом квартале 2025 года, так и в первой половине текущего года.

Составленный Европейской комиссией индекс уверенности предпринимателей и потребителей (ESI) для Латвии с середины прошлого года демонстрирует стабильное улучшение настроений. В октябре показатель индекса превысил долгосрочную среднюю отметку в 100 пунктов и вернулся на уровень, наблюдавшийся до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сообщает Минфин.

В Европе в целом настроения предпринимателей и потребителей улучшаются умеренными темпами, поэтому общие прогнозы экономического роста Европы и мира на 2026 год постепенно пересматриваются в сторону повышения, что создает предпосылки для ускоренного развития латвийского экспорта, поясняет Минфин. Внешняя неопределенность несколько снизилась, в том числе в связи с торговыми тарифными войнами, однако она по-прежнему остается главным фактором риска.

Учитывая более высокий, чем ожидалось, рост цен на продовольствие в прошлом году, в целом повышенные тарифы на электроэнергию и тепло, а также постоянно растущие расходы на рабочую силу, влияющие на стоимость услуг, Минфин повысил прогноз инфляции на 2026 год до 2,9% по сравнению с ожидаемыми в июне прошлого года 2,3%.

В 2026 году ожидается снижение инфляции до 2,6%, после чего рост цен стабилизируется на уровне 2,3%, что соответствует уровню ценовой динамики конвергирующей страны.

Уровень безработицы в 2025 году остался стабильным - около 7%. Прогноз безработицы на 2026 год несколько повышен по сравнению с июньским прогнозом прошлого года с учетом более активного участия населения в рынке труда.

Несмотря на эту коррекцию, сохраняется общая тенденция к снижению безработицы: в 2026 году она прогнозируется ниже 6,6%, что обусловлено как сокращением численности населения трудоспособного возраста, так и ускорением экономического роста. Минфин отмечает, что к концу периода прогнозов уровень безработицы может опуститься до 5,8%.

Кроме того, немного увеличен прогноз численности занятых в народном хозяйстве, на который одновременно влияют сокращение числа работников трудоспособного возраста, рост спроса на рабочую силу и более активное участие населения в рынке труда.

После резкого роста в предыдущие годы среднемесячная зарплата в 2025 году увеличивалась несколько медленнее, однако темпы прироста оставались высокими, включая вторую половину года. Прогноз роста средней зарплаты на 2026 год повышен до 6,5%, а на 2027 год - до 6%.

Минфин поясняет, что это обусловлено как более быстрым ростом экономики, так и повышенной инфляцией, а также ограниченными ресурсами рабочей силы. В то же время более стремительный рост зарплат будет сдерживаться относительно низким ростом расходов на оплату труда в целом по государственному сектору.

При разработке прогнозов макроэкономических показателей Минфин опирался на консервативные предположения и учитывал риски внешней и внутренней среды, при реализации которых экономический рост может оказаться быстрее или медленнее, чем предусмотрено основным сценарием.

Минфин обращает внимание, что прогнозы разрабатывались в условиях высокой неопределенности. Среди основных негативных рисков названы нестабильность на внешних рынках, включая торговые тарифные войны и политические конфликты, которые могут снизить экономический рост ключевых торговых партнеров Латвии. Также возможны ухудшение потребительских настроений, резкое сокращение расходов на фоне роста цен и затрат на энергоресурсы, а также снижение внешней конкурентоспособности Латвии при чрезмерно быстром росте производственных расходов.

В процессе подготовки прогнозов Минфин консультировался с экспертами Банка Латвии, Министерства экономики, Еврокомиссии и Международного валютного фонда. Прогнозы макроэкономических показателей были утверждены Советом по фискальной дисциплине 13 февраля 2026 года.

