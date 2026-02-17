Латвия против Эстонии: на границе пройдет соревнование по зимней рыбалке

К участию приглашаются рыбаки из Латвии и Эстонии. Участники поборются за призовые места в личном зачёте, а также за переходящий кубок между двумя странами — его получит команда той страны, чей средний вес улова на одного рыболова окажется выше.

Центр соревнований разместится у дома «Ilgāja» в Вецлайценской волости, ловля будет разрешена по всей акватории озера. Регистрация на месте пройдёт с 9:00 до 10:00, предварительно записаться можно по электронной почте alja@aluksne.lv, указав имя, фамилию, возраст и номер рыболовной карты (при необходимости).

Участникам от 16 до 65 лет (кроме людей с инвалидностью) необходимо предъявить действующую рыболовную карту Латвии или Эстонии. Поскольку озеро Илгая расположено на границе, при себе обязательно нужно иметь паспорт или удостоверение личности.

Старт намечен на 11:00, финиш — на 14:00. Затем состоятся взвешивание улова, подведение итогов, общий обед и награждение. Участие бесплатное.