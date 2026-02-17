«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления

«Как может палета брикетов стоить уже больше 400 евро, если её обычно хватает на месяц? Серьёзно? Сколько ещё будут “доить” обычных жителей? И не надо говорить, что сами виноваты, что не запаслись летом. Разве производители могут так самовольно поднимать цены? Куда мы катимся!» — возмущается Майя.

Витаутс добавляет: «Насколько добросовестно искусственное повышение цен на топливные гранулы? Был COVID — взвинтили цены на маски. Теперь пришли морозы — сразу подняли цену на отопление. Складывается ощущение, что лишь бы обобрать людей».

Журналисты отправились в несколько торговых точек столицы, чтобы выяснить, какова ситуация с наличием брикетов. Пока магазины ждут поставки, покупатели нервничают, боясь упустить “золотой момент” и не успеть приобрести очередную партию топлива. Так называемые перекупщики уже активизировались, вынуждая отчаявшихся людей широко раскрывать кошельки.

«Я вижу, что сейчас спекулянты, перекупщики — или, говоря жаргоном, “перекупы” — наживаются на дефиците брикетов и гранул. Цены, на мой взгляд, неадекватно высокие. Эти “предприниматели” заполонили ss.lv, другие порталы и соцсети, предлагая гранулы и брикеты…» — говорит Марис.

В Facebook уже появляются предупреждения о мошенниках. Один мужчина в Елгаве таким образом лишился нескольких сотен евро. Представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане призывает покупателей быть предельно осторожными.

В Латвийской ассоциации биомассы LATbio считают, что в этом отопительном сезоне сами торговцы не выполнили «домашнюю работу», не рассчитав, что страну может накрыть суровая зима. Производство гранул и брикетов зимой дорожает из-за затрат на энергию, к тому же и производители, и продавцы видят возможность заработать. В результате текущие цены оказались в три раза выше летних.

В то же время, в Центре по защите прав потребителей положительно оценивают решение продавцов ограничивать объём продажи на одно домохозяйство за одну покупку — это даёт больше шансов приобрести топливо более широкому кругу жителей. Эксперты же советуют потребителям быть более предусмотрительными: готовить «сани летом, а телегу — зимой».