Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

«Сколько нас ещё будут доить?» Жители в ужасе от цен на брикеты для отопления

tv3.lv 17 февраля, 2026 20:10

Важно 0 комментариев

LETA

Можно смеяться, можно плакать, но в этом году зима застала многие домохозяйства врасплох. В Латвии началась настоящая «охота» за гранулами и брикетами для отопления — в некоторых местах их не найти даже днём с огнём, рассказывает программа Bez Tabu.

«Как может палета брикетов стоить уже больше 400 евро, если её обычно хватает на месяц? Серьёзно? Сколько ещё будут “доить” обычных жителей? И не надо говорить, что сами виноваты, что не запаслись летом. Разве производители могут так самовольно поднимать цены? Куда мы катимся!» — возмущается Майя.

Витаутс добавляет: «Насколько добросовестно искусственное повышение цен на топливные гранулы? Был COVID — взвинтили цены на маски. Теперь пришли морозы — сразу подняли цену на отопление. Складывается ощущение, что лишь бы обобрать людей».

Журналисты отправились в несколько торговых точек столицы, чтобы выяснить, какова ситуация с наличием брикетов. Пока магазины ждут поставки, покупатели нервничают, боясь упустить “золотой момент” и не успеть приобрести очередную партию топлива. Так называемые перекупщики уже активизировались, вынуждая отчаявшихся людей широко раскрывать кошельки.

«Я вижу, что сейчас спекулянты, перекупщики — или, говоря жаргоном, “перекупы” — наживаются на дефиците брикетов и гранул. Цены, на мой взгляд, неадекватно высокие. Эти “предприниматели” заполонили ss.lv, другие порталы и соцсети, предлагая гранулы и брикеты…» — говорит Марис.

В Facebook уже появляются предупреждения о мошенниках. Один мужчина в Елгаве таким образом лишился нескольких сотен евро. Представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане призывает покупателей быть предельно осторожными.

В Латвийской ассоциации биомассы LATbio считают, что в этом отопительном сезоне сами торговцы не выполнили «домашнюю работу», не рассчитав, что страну может накрыть суровая зима. Производство гранул и брикетов зимой дорожает из-за затрат на энергию, к тому же и производители, и продавцы видят возможность заработать. В результате текущие цены оказались в три раза выше летних.

В то же время, в Центре по защите прав потребителей положительно оценивают решение продавцов ограничивать объём продажи на одно домохозяйство за одну покупку — это даёт больше шансов приобрести топливо более широкому кругу жителей. Эксперты же советуют потребителям быть более предусмотрительными: готовить «сани летом, а телегу — зимой».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (4)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США
Важно

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Читать
Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Читать

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Читать

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Читать

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Читать

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Читать