«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

В то же время люди выражают недоумение — край крыши деформирован, а центр продолжает работать.

Каспарс: Серьёзно, продолжают работу?

Ему отвечают в комментариях.

Армандс: Чисто статистически там ничего слишком плохого не может произойти, хе-хе…

Сарма: Да, потому что конструктивной угрозы это не представляет. Речь идёт о крае крыши — свесе или внешней части, а не о самой крыше над торговыми залами. Уже известно, что в ближайшие дни край укрепят снаружи, а когда потеплеет — отремонтируют.

Наурис: Теоретически деформированный металл кровли — не такая уж большая проблема. Практически в стране уже есть опыт, когда отключают сигналы тревоги и продолжают работу.