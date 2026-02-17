Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо под флагами своих стран. Об этом сообщило во вторник, 17 февраля, агентство AFP со ссылкой на Международный паралимпийский комитет (МПК). В МПК уточнили, что так называемые двусторонние приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса.

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков сообщил, что от России в Играх смогут участвовать горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. По словам генерального секретаря Паралимпийского комитета Белоруссии Николая Шудейко, от его страны на Паралимпиаду в Италию поедут лыжники Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко.

Двусторонние приглашения Международного паралимпийского комитета отличаются от обычных квот, которые выдают по итогам квалификационных соревнований и рейтингов, а также жестко лимитируют по количеству мест на страну и вид спорта. В противоположность им, МПК выдает двусторонние приглашения на договорной основе в исключительных случаях.

Снятие ограничений с россиян и белорусов вызвало критику

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Белоруссии, приостановленное после начала полномасштабной войны в Украине. Формально такое решение уже позволяло спортсменам этих стран выступать на Играх в Италии под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависел от международных федераций видов спорта.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать их к международным соревнованиям. В итоге спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.

После этого паралимпийцы из РФ и РБ смогли впервые после перерыва выступить под флагами своих стран на международных соревнованиях. Это был этап Кубка мира по лыжным гонкам для спортсменов с ограниченными возможностями, который прошел в январе в немецком городе Финстерау. Германский спортивный союз инвалидов (DBS) по этому поводу заявил: "Мы вынуждены смириться с решением CAS, однако оно противоречит нашим морально-этическим принципам, нашим спортивным ценностям и, с нашей точки зрения, является неприемлемым, особенно для участников из Украины".