Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

© Deutsche Welle 17 февраля, 2026 20:44

0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо под флагами своих стран. Об этом сообщило во вторник, 17 февраля, агентство AFP со ссылкой на Международный паралимпийский комитет (МПК). В МПК уточнили, что так называемые двусторонние приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса.

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков сообщил, что от России в Играх смогут участвовать горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. По словам генерального секретаря Паралимпийского комитета Белоруссии Николая Шудейко, от его страны на Паралимпиаду в Италию поедут лыжники Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко.

Двусторонние приглашения Международного паралимпийского комитета отличаются от обычных квот, которые выдают по итогам квалификационных соревнований и рейтингов, а также жестко лимитируют по количеству мест на страну и вид спорта. В противоположность им, МПК выдает двусторонние приглашения на договорной основе в исключительных случаях.

Снятие ограничений с россиян и белорусов вызвало критику

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Белоруссии, приостановленное после начала полномасштабной войны в Украине. Формально такое решение уже позволяло спортсменам этих стран выступать на Играх в Италии под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависел от международных федераций видов спорта.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать их к международным соревнованиям. В итоге спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.

После этого паралимпийцы из РФ и РБ смогли впервые после перерыва выступить под флагами своих стран на международных соревнованиях. Это был этап Кубка мира по лыжным гонкам для спортсменов с ограниченными возможностями, который прошел в январе в немецком городе Финстерау. Германский спортивный союз инвалидов (DBS) по этому поводу заявил: "Мы вынуждены смириться с решением CAS, однако оно противоречит нашим морально-этическим принципам, нашим спортивным ценностям и, с нашей точки зрения, является неприемлемым, особенно для участников из Украины".

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)
Важно

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

22:49

0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

21:01

0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

20:41

0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

20:36

0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

20:32

0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

20:23

0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

