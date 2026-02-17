Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Средняя цена электроэнергии в Латвии в прошлом году составила 85,72 евро за МВт·ч, что на 2% меньше, чем в 2024 году, сообщил председатель правления AS “Latvenergo” Мартиньш Чаксте. Он отметил, что рост объёма возобновляемой энергии способствовал снижению цен.

«Электропотребление в Латвии в 2025 году выросло на 3,2%, особенно в промышленности, среди населения и в секторе электромобилей (+27%)», — отметил Чаксте.

Он подчеркнул важность увеличения потребления электроэнергии для снижения удельных затрат на киловатт·час и поддержания стабильных тарифов: «Эффективная электрификация невозможна без сбалансированного использования источников энергии. В нашей климатической зоне нужны базовые электростанции, чтобы компенсировать нестабильность возобновляемых источников».

Чаксте отметил рост роли солнечной энергетики: около 600 ГВт·ч было произведено в распределительной сети, что составляет 10% общего распределённого объёма — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Также активнее внедряются солнечные станции с аккумуляторами для хранения энергии.

Напомним, что оборот концерна “Latvenergo” в 2024 году составил 1,704 млрд евро (−16,2%), а прибыль — 276,8 млн евро (−21,1%). Компания занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, торговлей газом и предоставлением услуг распределения электроэнергии.