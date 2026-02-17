Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

TV24 17 февраля, 2026 20:23

Важно 0 комментариев

LETA

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Средняя цена электроэнергии в Латвии в прошлом году составила 85,72 евро за МВт·ч, что на 2% меньше, чем в 2024 году, сообщил председатель правления AS “Latvenergo” Мартиньш Чаксте. Он отметил, что рост объёма возобновляемой энергии способствовал снижению цен.

«Электропотребление в Латвии в 2025 году выросло на 3,2%, особенно в промышленности, среди населения и в секторе электромобилей (+27%)», — отметил Чаксте.

Он подчеркнул важность увеличения потребления электроэнергии для снижения удельных затрат на киловатт·час и поддержания стабильных тарифов: «Эффективная электрификация невозможна без сбалансированного использования источников энергии. В нашей климатической зоне нужны базовые электростанции, чтобы компенсировать нестабильность возобновляемых источников».

Чаксте отметил рост роли солнечной энергетики: около 600 ГВт·ч было произведено в распределительной сети, что составляет 10% общего распределённого объёма — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Также активнее внедряются солнечные станции с аккумуляторами для хранения энергии.

Напомним, что оборот концерна “Latvenergo” в 2024 году составил 1,704 млрд евро (−16,2%), а прибыль — 276,8 млн евро (−21,1%). Компания занимается производством и торговлей электро- и теплоэнергией, торговлей газом и предоставлением услуг распределения электроэнергии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США
Важно

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)
Важно

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО) (1)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Читать
Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Читать

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Читать

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Читать

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Читать