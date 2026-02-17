Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

А ему от этого не станет только легче? Депутат о лишении Мамыкина гражданства

© LETA 17 февраля, 2026 20:19

Мнения 0 комментариев

Фото LETA

Необходимо оценить, не смягчает ли лишение гражданства бывшего депутата Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрея Мамыкина санкции, объявленные в его отношении, сообщил агентству LETA лидер фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме Харий Рокпелнис.

По словам Рокпелниса, «Мамыкин является антигосударственным элементом». Политик пояснил, что правоохранительные органы уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован.

«Что касается лишения гражданства, то здесь есть юридические нюансы. Если латвийское гражданство является для него единственным, то его нельзя лишить, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства санкции, которые в настоящее время объявлены в его отношении», — сказал Рокпелнис.

Как уже сообщалось, председатель партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнарс Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение об лишении Мамыкина гражданства.

Шлесерс прикрепил к «Facebook» видео, в котором Мамыкин выступает на российском телеканале «Россия 1», указывая, что Мамыкин призывает Россию бомбить страны Балтии.

По мнению политика, этим заявлением Мамыкин перешел все красные линии, призывая убивать людей в Прибалтике.

«Призываю латвийский парламент принять решение о лишении Мамыкина гражданства! Призыв к бомбардировке Даугавпилса, Резекне, Лиепаи, Вентспилса, Валмиеры, Цесиса, Риги и других латвийских городов является преступлением!» — заявляет Шлесерс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)
Важно

Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО) (1)

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Важно 22:49

Важно 0 комментариев

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Читать
Загрузка

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

Всюду жизнь 21:01

Всюду жизнь 0 комментариев

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Читать

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Выбор редакции 20:41

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

Читать

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Читать

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

Мир 20:32

Мир 0 комментариев

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Читать

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

Читать