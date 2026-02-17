А ему от этого не станет только легче? Депутат о лишении Мамыкина гражданства

По словам Рокпелниса, «Мамыкин является антигосударственным элементом». Политик пояснил, что правоохранительные органы уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован.

«Что касается лишения гражданства, то здесь есть юридические нюансы. Если латвийское гражданство является для него единственным, то его нельзя лишить, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства санкции, которые в настоящее время объявлены в его отношении», — сказал Рокпелнис.

Как уже сообщалось, председатель партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнарс Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение об лишении Мамыкина гражданства.

Шлесерс прикрепил к «Facebook» видео, в котором Мамыкин выступает на российском телеканале «Россия 1», указывая, что Мамыкин призывает Россию бомбить страны Балтии.

По мнению политика, этим заявлением Мамыкин перешел все красные линии, призывая убивать людей в Прибалтике.

«Призываю латвийский парламент принять решение о лишении Мамыкина гражданства! Призыв к бомбардировке Даугавпилса, Резекне, Лиепаи, Вентспилса, Валмиеры, Цесиса, Риги и других латвийских городов является преступлением!» — заявляет Шлесерс.