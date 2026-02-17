Учёные в шоке! Раскрыт главный секрет здорового сердца!

Меньше углеводов?

Меньше жира?

Ученые наблюдали 200 000 человек более 30 лет, и ответ оказался неожиданно простым.

Важно не то, что вы сокращаете. А то, чем вы это заменяете.

Исследование зафиксировало 20 033 случая ишемической болезни сердца за 5,2 миллиона человеко-лет наблюдения. И вот что выяснилось:

И «низкоуглеводная», и «низкожировая» диета снижали риск сердечных заболеваний — если в основе были цельные продукты, растительная пища и ненасыщенные жиры.

Те же диеты повышали риск — если строились на рафинированных углеводах и животных жирах.

Разница — в качестве.

У тех, кто выбирал цельные злаки, овощи и полезные жиры:

— ниже уровень триглицеридов

— выше «хороший» HDL-холестерин

— меньше воспалительных маркеров

Метаболические анализы подтвердили: организм реагирует иначе на эти продукты.

Исследование охватило почти 200 000 взрослых и длилось десятилетия и представлео собой одно из самых масштабных анализов питания и риска ИБС.

Вывод?

Сердцу всё равно, модная ли у вас диета.

Ему важно, что именно лежит на тарелке.

И, возможно, главный вопрос теперь звучит иначе:

вы сокращаете макроэлементы — или просто заменяете их чем придётся?





