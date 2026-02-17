Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные в шоке! Раскрыт главный секрет здорового сердца!

17 февраля, 2026

Азбука здоровья

Углеводная война между экспертами и диетами длилась годами.

Меньше углеводов?
Меньше жира?

Ученые наблюдали 200 000 человек более 30 лет, и ответ оказался неожиданно простым.

Важно не то, что вы сокращаете. А то, чем вы это заменяете.

Исследование зафиксировало 20 033 случая ишемической болезни сердца за 5,2 миллиона человеко-лет наблюдения. И вот что выяснилось:

И «низкоуглеводная», и «низкожировая» диета снижали риск сердечных заболеваний — если в основе были цельные продукты, растительная пища и ненасыщенные жиры.
Те же диеты повышали риск — если строились на рафинированных углеводах и животных жирах.

Разница — в качестве.

У тех, кто выбирал цельные злаки, овощи и полезные жиры:

— ниже уровень триглицеридов
— выше «хороший» HDL-холестерин
— меньше воспалительных маркеров

Метаболические анализы подтвердили: организм реагирует иначе на эти продукты.

Исследование охватило почти 200 000 взрослых и длилось десятилетия и представлео собой одно из самых масштабных анализов питания и риска ИБС.

Вывод?
Сердцу всё равно, модная ли у вас диета.

Ему важно, что именно лежит на тарелке.

И, возможно, главный вопрос теперь звучит иначе:
вы сокращаете макроэлементы — или просто заменяете их чем придётся?
 
 
 

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

