Налогово-таможенная полиция Латвии арестовала активы на 14 млн евро

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

В 2025 году Налогово-таможенная полиция Латвии (NMP) арестовала активы, принадлежащие участникам уголовных дел, на общую сумму 14,087 млн евро, сообщил глава службы Андрей Гришин на заседании комиссии Сейма. Из них 5,347 млн евро суд признал преступно нажитыми средствами и конфисковал в пользу государства.

Речь идет об активах лиц и компаний, подозреваемых в налоговых махинациях, контрабанде, нарушении санкций, незаконном обороте подакцизных товаров и наркотиков.

За год NMP возбудила 746 уголовных процессов, пресекла деятельность 17 организованных преступных групп, а 249 дел передала в прокуратуру.

Наиболее крупные категории преступлений:

  • 148 дел — уклонение от уплаты налогов, прежде всего НДС и налогов на труд, в том числе через фиктивные трансграничные сделки и оформление работников через иностранные фирмы.
  • 70 дел — незаконный оборот подакцизных товаров, в основном сигарет. Доля нелегального рынка табака в Латвии оценивается в около 20%.
  • 186 дел — нарушения санкций, чаще всего связанные с ввозом автомобилей, коммерческого транспорта, оборудования, электроники, металлоизделий и стройматериалов.
  • 407 дел — незаконный оборот наркотиков. Из интернет-магазинов изъято 599 посылок с наркотиками, замаскированными под чай, печенье и сладости.

В полиции отмечают, что в преступной деятельности все чаще используются метеорологические шары для контрабанды, и готовятся поправки в Уголовный закон, усиливающие ответственность за применение летательных аппаратов в преступных целях.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

