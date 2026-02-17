Налогово-таможенная полиция Латвии арестовала активы на 14 млн евро

Речь идет об активах лиц и компаний, подозреваемых в налоговых махинациях, контрабанде, нарушении санкций, незаконном обороте подакцизных товаров и наркотиков.

За год NMP возбудила 746 уголовных процессов, пресекла деятельность 17 организованных преступных групп, а 249 дел передала в прокуратуру.

Наиболее крупные категории преступлений:

148 дел — уклонение от уплаты налогов, прежде всего НДС и налогов на труд, в том числе через фиктивные трансграничные сделки и оформление работников через иностранные фирмы.

70 дел — незаконный оборот подакцизных товаров, в основном сигарет. Доля нелегального рынка табака в Латвии оценивается в около 20%.

186 дел — нарушения санкций, чаще всего связанные с ввозом автомобилей, коммерческого транспорта, оборудования, электроники, металлоизделий и стройматериалов.

407 дел — незаконный оборот наркотиков. Из интернет-магазинов изъято 599 посылок с наркотиками, замаскированными под чай, печенье и сладости.

В полиции отмечают, что в преступной деятельности все чаще используются метеорологические шары для контрабанды, и готовятся поправки в Уголовный закон, усиливающие ответственность за применение летательных аппаратов в преступных целях.