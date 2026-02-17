«Мы ведем человечество вперед»: слова Каи Каллас вызвали широкий резонанс

«Я из страны, которая занимает второе место в индексе свободы слова, поэтому мне интересно слушать лекции на эту тему от страны, которая в том же индексе находится на 58-м месте», – заявила Каллас, комментируя поучения в адрес европейских стран со стороны министра иностранных дел США Марко Рубио и других американских представителей.

В индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» Эстония сейчас занимает 2-е место, в то время как Соединенные Штаты опустились на 57-е.

Каллас также ответила на предостережение Рубио об опасностях, связанных с массовой иммиграцией: «Вопреки тому, что некоторые могут утверждать, „прогрессивной“ (woke) и упаднической Европе не грозит гибель цивилизации. На самом деле люди по-прежнему хотят вступить в наш клуб, и не только другие европейцы. В Канаде мне сказали, что более 40 процентов канадцев заинтересованы во вступлении в ЕС».

«Мы ведем человечество вперед, пытаясь защищать права человека и все остальное, что на самом деле приносит людям процветание. Поэтому мне очень трудно поверить в эти обвинения», – добавила она.

Бывший посол Ирландии Дэниел Малхолл поделился цитатой Каллас, добавив: «Посетите любую европейскую страну, и вы увидите жизнеспособные общества и культуры. Конечно, у них тоже есть проблемы, но они не находятся при смерти».

Словами Каллас поделился и бывший исполнительный директор Human Rights Watch, а ныне приглашенный профессор Принстонского университета Кеннет Рот, который написал: «Если Европейскому союзу грозит „гибель цивилизации“, то почему так много стран хотят к нему присоединиться?»

Глава редакции Euronews по вопросам ЕС Мария Тадео отметила в соцсети X, что на Мюнхенской конференции по безопасности Каллас совершила камбэк после нескольких сложных месяцев неблагодарной работы в Брюсселе. «Она была повсюду, давала ответы и действительно оказалась в центре внимания. Брюссельский камбэк», – написала Тадео.

В интервью газете The Wall Street Journal в Мюнхене Каллас отметила, что разрыв в ценностях и интересах между Европой и Америкой представляет собой фундаментальную проблему. «Основополагающие ценности – демократия и права человека – также являются основой процветания», – подчеркнула она.

Издание Politico, в свою очередь, присудило Каллас титул «худший покерфейс» за ее реакцию во время выступления посла США в ООН Майка Уолтца. Уолтц как раз говорил о том, как администрация Дональда Трампа закончила несколько войн, когда Каллас попала в кадр, строя гримасы. По мнению Politico, реакция Каллас отражает недовольство европейцев американцами.

Издание The Maltese Herald даже посвятило мимике Каллас отдельную статью под названием «Три исторических выражения лица вице-президента Каи Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности».