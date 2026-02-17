Россия и Украина возобновили переговоры в Женеве. Что известно?

Представители России и Украины во вторник, 17 февраля, возобновили при посредничестве США переговоры в Женеве. Украинская сторона хочет сосредоточить внимание на гуманитарных вопросах и гарантиях безопасности, Россия - на территориальных уступках, пишет агентство dpa.

Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским приземлился в Женеве после восьми часов полета. Сообщается, что самолет летел над Турцией, восточным Средиземноморьем и Италией.

Умеров: Команда готова к работе

Делегация из Киева во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым прибыла в Женеву 16 февраля.

"Повестка дня согласована, команда готова к работе. Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам - для продвижения к достойному и устойчивому миру", - написал Умеров в Telegram.

На минувшей неделе он говорил, что одной из целей следующего раунда переговоров будет достижение частичного прекращения огня для защиты энергосистем Украины.

Переговоры делегаций РФ и Украины проходят в отеле InterContinental в закрытом для СМИ режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 февраля не следует ждать какой-либо информации о содержании этого диалога.

"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - сказал Песков журналистам. "Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Все будет в закрытом для прессы режиме".

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Киев к скорейшему достижению соглашения с Москвой. "Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров", - заявил Трамп 16 февраля журналистам на борту президентского лайнера Air Force One.

Состав делегации РФ расширен

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что состав российской делегации на консультациях по Украине в Женеве будет расширен. Песков уточнил, что саму делегацию будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. В состав вошли также замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Группа состоит из более чем 20 человек, пишет dpa.

В делегацию Киева - помимо Умерова - входят глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, заместитель Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Диалог должен продлиться до 18 февраля в Женеве. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.