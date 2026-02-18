Банды вербуют подростков через Snapchat — для чего?

По данным лондоской полиции, в рассылках фигурируют расценки:

380 фунтов— за iPhone 16 Max,

220 — за iPhone 15,

20 — за iPhone 12.

Бонус — ещё 100 фунтов, если за один «заход» украдено десять и более телефонов.

Подросткам предлагали написать «куратору» в Snapchat для передачи похищенных устройств.

В полиции считают, что новейшие модели ценятся выше, поскольку их легче перепродать и перепрошить для зарубежных рынков — в частности стран Персидского залива и Китая.

В ответ британская полиция развернула крупнейшую операцию для предотвращения телефонных краж. Используются дроны, электрические мотоциклы Sur-Ron и системы живого распознавания лиц. За последние четыре недели задержаны 248 человек по делам о кражах телефонов, изъято около 770 устройств. Ещё 122 человека арестованы по другим статьям.

Статистика тоже изменилась: число краж мобильных телефонов в Лондоне сократилось с 81 365 в 2024 году до 71 391 в прошлом году — минус 12,3 процента. В некоторых «горячих точках», включая Вест-Энд, снижение достигает 30 процентов.

Полиция заявляет, что бьёт по всей цепочке — от уличных грабителей до международных сетей перепродажи.

Snapchat подчёркивает: организация преступной деятельности запрещена правилами платформы, а аккаунты нарушителей блокируются.

Телефон стал валютой.

За ним — уже охотятся с дронами.