Банды вербуют подростков через Snapchat — для чего?

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 11:10

Банды начали вербовать подростков через Snapchat для кражи смартфонов. За «работу» обещают наличные — до 380 фунтов за новейший iPhone 16 Max.

По данным лондоской полиции, в рассылках фигурируют расценки:
380 фунтов— за iPhone 16 Max,
220 — за iPhone 15,
20 — за iPhone 12.

Бонус — ещё 100 фунтов, если за один «заход» украдено десять и более телефонов.

Подросткам предлагали написать «куратору» в Snapchat для передачи похищенных устройств.

В полиции считают, что новейшие модели ценятся выше, поскольку их легче перепродать и перепрошить для зарубежных рынков — в частности стран Персидского залива и Китая.

В ответ британская полиция развернула крупнейшую операцию для предотвращения телефонных краж. Используются дроны, электрические мотоциклы Sur-Ron и системы живого распознавания лиц. За последние четыре недели задержаны 248 человек по делам о кражах телефонов, изъято около 770 устройств. Ещё 122 человека арестованы по другим статьям.

Статистика тоже изменилась: число краж мобильных телефонов в Лондоне сократилось с 81 365 в 2024 году до 71 391 в прошлом году — минус 12,3 процента. В некоторых «горячих точках», включая Вест-Энд, снижение достигает 30 процентов.

Полиция заявляет, что бьёт по всей цепочке — от уличных грабителей до международных сетей перепродажи.

Snapchat подчёркивает: организация преступной деятельности запрещена правилами платформы, а аккаунты нарушителей блокируются.

Телефон стал валютой.
За ним — уже охотятся с дронами.

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

