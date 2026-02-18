ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

Федеральные агенты США почти 11 месяцев управляли даркнет-сервисом по «обналичке» криптовалюты под названием ElonmuskWHM. Сервис рекламировался на теневых форумах и предлагал преступникам удобную услугу: отправляешь криптовалюту — получаешь наличные по почте. Комиссия — 20 процентов.

Через систему прошло около 90 миллионов долларов в криптовалюте. Деньги, как утверждается, происходили из наркоторговли, атак с вымогательством и других преступлений.

По данным 404 Media, ФБР не просто внедрилось в схему. Оно фактически продолжило её работу после перехвата, позволяя средствам поступать и наблюдая за участниками.

Расследование привело к аресту гражданина Индии Анурага Прамода Мурарки, которого назвали организатором схемы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

После этого агенты использовали посредников, задействованных в операции, чтобы выйти на другие международные связи.

Отдельный эпизод вызвал дискуссию: следствие потребовало от Google данные о пользователях, смотревших определённое видео на YouTube в течение восьми дней. Юристы спорят, насколько подобная мера соответствует Конституции.

Метод оказался простым: дать инструмент — и посмотреть, кто им воспользуется.

Где проходит граница между оперативной работой и избыточным контролем — каждый решает сам.