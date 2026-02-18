Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 12:32

Всюду жизнь 0 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Федеральные агенты США почти 11 месяцев управляли даркнет-сервисом по «обналичке» криптовалюты под названием ElonmuskWHM. Сервис рекламировался на теневых форумах и предлагал преступникам удобную услугу: отправляешь криптовалюту — получаешь наличные по почте. Комиссия — 20 процентов.

Через систему прошло около 90 миллионов долларов в криптовалюте. Деньги, как утверждается, происходили из наркоторговли, атак с вымогательством и других преступлений.

По данным 404 Media, ФБР не просто внедрилось в схему. Оно фактически продолжило её работу после перехвата, позволяя средствам поступать и наблюдая за участниками.

За 11 месяцев через платформу прошло около 90 млн долларов.
Расследование привело к аресту гражданина Индии Анурага Прамода Мурарки, которого назвали организатором схемы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

После этого агенты использовали посредников, задействованных в операции, чтобы выйти на другие международные связи.

Отдельный эпизод вызвал дискуссию: следствие потребовало от Google данные о пользователях, смотревших определённое видео на YouTube в течение восьми дней. Юристы спорят, насколько подобная мера соответствует Конституции.

Метод оказался простым: дать инструмент — и посмотреть, кто им воспользуется.

Где проходит граница между оперативной работой и избыточным контролем — каждый решает сам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать