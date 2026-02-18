Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Фонд будет сформирован Министерством культуры, Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), Резекненским самоуправлением, ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" и концертной организацией ГООО "Latvijas koncertti", которой делегированы государственные функции по обеспечению доступности культуры. Каждая из сторон должна вложить в фонд свои средства.

Председатель исполнительного совета Латгальского конгресса Агрис Битанс, предложил рассмотреть возможность участия в фонде какой-нибудь неправительственной организации, например, Латгальского культурного общества. Вилсоне сказала, что такое предложение может быть рассмотрено, но при этом следует учитывать, что каждая сторона должна внести свой вклад.

Фонд будет выполнять задачи государственной культурной политики и задачи Резекненского самоуправления. Наблюдательный совет фонда - представители пяти учредителей - будет выполнять надзорные и консультативные функции. В законе также планируется прописать, что имущество фонда должно использоваться только для его деятельности, а также для реализации его функций и задач.

Финансовыми ресурсами фонда будут дотация из государственного бюджета, дотация из муниципального бюджета, доходы от хозяйственной деятельности, а также дары и пожертвования.

По словам Вилсоне, в этом случае все права собственности будут переданы фонду, а "Gors" не будет принадлежать ни самоуправлению, ни государству.

Министерство культуры планирует передать это предложение в правительство на следующей неделе.

"Это что-то совершенно новое для нас", - сказал исполняющий обязанности мэра Резекне, вице-мэр Янис Тутинс.

