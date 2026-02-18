ЕС окажет поддержку регионам, граничащим с Россией, Белоруссией и Украиной в девяти странах

Такие регионы находятся в девяти странах-членах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В связи с ухудшением экономических условий и ситуации с безопасностью из-за продолжающейся войны эти регионы нуждаются в дополнительной поддержке.

Исполнительный вице-президент по вопросам политики сплоченности и реформ Раффаэле Фитто заявил, что восточные регионы находятся не только на границе государств, но и на границе Европы. "Стратегия была разработана совместно с регионами и их сообществами, чтобы они оставались жизнеспособными и конкурентоспособными местами для работы и роста. Укрепление восточных приграничных районов - это стратегическая инвестиция в европейскую безопасность, стабильность, сплоченность и конкурентоспособность", - подчеркнул он.

Стратегия включает пять приоритетных направлений.

Безопасность и устойчивость: развитие мониторинга на восточном фланге, Европейской инициативы по защите от беспилотников, Европейского воздушного щита и Европейского космического щита; создание сети специалистов-практиков для повышения готовности и содействия трансграничному сотрудничеству кластеров устойчивости.

Экономический рост и региональное благополучие: упрощение доступа к финансированию путем объединения усилий группы Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, а также национальных и региональных банков развития; сотрудничество со Всемирным банком в рамках инициативы по выравниванию уровня развития регионов ("Catching-up Regions") для содействия экономическому развитию в наиболее пострадавших регионах.

Местные сильные стороны: приоритетное развитие интеграции электросетей стран Балтии с европейскими сетями и развитие трансграничной водородной инфраструктуры, такой как Северо-Балтийский водородный коридор; поддержка инициатив в области циркулярной экономики, включая проекты промышленного симбиоза и региональные центры биоэкономики.

Связанность: содействие цифровой связанности и модернизация транспортных сетей, включая автомобильные дороги двойного назначения, железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также трансграничные соединения с Украиной и Молдовой.

Люди: более тесная увязка образования и занятости для сокращения убыли населения и нехватки рабочей силы, а также укрепление сообществ путем повышения медиаграмотности и осведомленности о дезинформации.

Комиссия также инициирует ежегодный политический диалог на высоком уровне для содействия обсуждению действий ЕС и их влияния на устойчивость и развитие регионов, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной.

Первое такое мероприятие состоится 26 февраля, когда финансовые учреждения подпишут декларацию о запуске фонда "EastInvest". В предложениях по следующему бюджету ЕС (2028-2034 гг.) предусмотрены средства специально для поддержки регионов восточной границы на основе национальных и региональных партнерских планов.