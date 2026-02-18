Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС окажет поддержку регионам, граничащим с Россией, Белоруссией и Украиной в девяти странах

18 февраля, 2026

Scanpix/ REUTERS/Yves Herman

Европейская комиссия приняла стратегию по усилению поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, которые пострадали от гибридной войны, миграционных атак, экономических и торговых сбоев, а также сокращения численности населения.

Такие регионы находятся в девяти странах-членах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В связи с ухудшением экономических условий и ситуации с безопасностью из-за продолжающейся войны эти регионы нуждаются в дополнительной поддержке.

Исполнительный вице-президент по вопросам политики сплоченности и реформ Раффаэле Фитто заявил, что восточные регионы находятся не только на границе государств, но и на границе Европы. "Стратегия была разработана совместно с регионами и их сообществами, чтобы они оставались жизнеспособными и конкурентоспособными местами для работы и роста. Укрепление восточных приграничных районов - это стратегическая инвестиция в европейскую безопасность, стабильность, сплоченность и конкурентоспособность", - подчеркнул он.

Стратегия включает пять приоритетных направлений.

Безопасность и устойчивость: развитие мониторинга на восточном фланге, Европейской инициативы по защите от беспилотников, Европейского воздушного щита и Европейского космического щита; создание сети специалистов-практиков для повышения готовности и содействия трансграничному сотрудничеству кластеров устойчивости.

Экономический рост и региональное благополучие: упрощение доступа к финансированию путем объединения усилий группы Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, а также национальных и региональных банков развития; сотрудничество со Всемирным банком в рамках инициативы по выравниванию уровня развития регионов ("Catching-up Regions") для содействия экономическому развитию в наиболее пострадавших регионах.

Местные сильные стороны: приоритетное развитие интеграции электросетей стран Балтии с европейскими сетями и развитие трансграничной водородной инфраструктуры, такой как Северо-Балтийский водородный коридор; поддержка инициатив в области циркулярной экономики, включая проекты промышленного симбиоза и региональные центры биоэкономики.

Связанность: содействие цифровой связанности и модернизация транспортных сетей, включая автомобильные дороги двойного назначения, железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также трансграничные соединения с Украиной и Молдовой.

Люди: более тесная увязка образования и занятости для сокращения убыли населения и нехватки рабочей силы, а также укрепление сообществ путем повышения медиаграмотности и осведомленности о дезинформации.

Комиссия также инициирует ежегодный политический диалог на высоком уровне для содействия обсуждению действий ЕС и их влияния на устойчивость и развитие регионов, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной.

Первое такое мероприятие состоится 26 февраля, когда финансовые учреждения подпишут декларацию о запуске фонда "EastInvest". В предложениях по следующему бюджету ЕС (2028-2034 гг.) предусмотрены средства специально для поддержки регионов восточной границы на основе национальных и региональных партнерских планов.

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

