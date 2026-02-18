Во время встречи с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк Миериня подчеркнула, что дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх и запрет использовать шлемы с символикой в память о погибших соотечественниках вызвали широкий резонанс и осуждение в Латвии.
Сейм единогласно принял решение в поддержку украинских спортсменов и осудил действия МОК.
Латвия продолжит разоблачать агрессивную природу России и её использование «мягкой силы», в том числе в спорте.
Кондратюк поблагодарила Латвию за всестороннюю поддержку, включая военную (в 2026 году — не менее 0,25% ВВП, или 110 млн евро), и отметила двойные стандарты спортивных организаций. Она подчеркнула, что несмотря на «геноцид холодом» — целенаправленные удары по энергетике Украины — дух сопротивления народа не сломлен.
Миериня подтвердила: Латвия остаётся плечом к плечу с Украиной, поддерживает её вступление в ЕС и НАТО и выступает за усиление давления на Россию, включая новые санкции.
Today, the Saeima of the Republic of Latvia adopted a resolution expressing firm support for the people of Ukraine and its athletes, honoring the memory of the heroes who have fallen in Ukraine’s war of defense.— Daiga Mieriņa (@DaigaMierina) February 12, 2026
