Во время встречи с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк Миериня подчеркнула, что дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх и запрет использовать шлемы с символикой в память о погибших соотечественниках вызвали широкий резонанс и осуждение в Латвии.

Сейм единогласно принял решение в поддержку украинских спортсменов и осудил действия МОК.

Латвия продолжит разоблачать агрессивную природу России и её использование «мягкой силы», в том числе в спорте.

Кондратюк поблагодарила Латвию за всестороннюю поддержку, включая военную (в 2026 году — не менее 0,25% ВВП, или 110 млн евро), и отметила двойные стандарты спортивных организаций. Она подчеркнула, что несмотря на «геноцид холодом» — целенаправленные удары по энергетике Украины — дух сопротивления народа не сломлен.

Миериня подтвердила: Латвия остаётся плечом к плечу с Украиной, поддерживает её вступление в ЕС и НАТО и выступает за усиление давления на Россию, включая новые санкции.