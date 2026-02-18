Музыка страсти: в Латвийской Опере пронзительная итальянская премьера

...С самого начала интригует сообщение о том, что за работу взялся Айк Карапетян, молодой, но хорошо известный своими неожиданными и успешными постановками, самая громкая из которых на этой же сцене - «Фауст» уже несколько лет идёт с неизменным успехом. Плюс собственно «материал», восхищающий одной историей своего появления.

«Сельская честь» - первая опера 27-летнего итальянца Пьетро Масканьи, она была написана в 1890-м году ради участия в конкурсе одноактных опер. И с первого же исполнения в Риме (среди 70 конкурентов!) снискала такой успех, на фоне которого померкли все последующие его работы, зато автор безбедно прожил на гонорары от неё всю свою последующую жизнь и умер в славе и почёте в 1945 году. И, кстати, лично посетил премьеру в Риге в 1904-м году!

Двухактная опера «Паяцы» была написаны в 1892-м году. Практически - документальный материал. Автор вспоминал, что идею сюжета почерпнул из реального уголовного дела. Но ведь как он его увидел, а точнее - услышал! Уже больше 100 лет публика слушает их с огромным вниманием. И, так исторически сложилось, что обе эти оперы в основном традиционно идут в одной связке: в одном отделении одноактная «Сельская честь», в другом - обошедшие её размером «Паяцы».

...Что интересно, обе оперы в своё время стали передовыми в плане открытия направления «веризм». Что собственно и привлекло к ним небывалый интерес публики. То есть, они показывали самую «правду жизни» с её истинными сюжетами и чувствами.

Ничего особенного, казалось бы, в плане фантазии: одна женщина любит мужчину, он любит другую женщину. Она прикладывает максимум усилий для его пленения, но будучи отвергнутой, убивает любимого (хоть и чужими руками).

Это «Сельская честь». Но все это происходит стремительно, в сицилийской деревушке, где, как в каждой деревне, главными действующими лицами оказываются практически все жители. Поэтому хор становится одним из главных действующих лиц. На радость публике - хор у нас отличный и для зрителей это дополнительный бонус.

«Правда жизни» заключается кроме прочего (это ж опера!) в мощной, страстной и очень красивой, мелодичной музыке. Не случайно петь в ней всегда стремились лучшие мировые исполнители, а Франко Дзеффирелли даже снял фильм с участием Пласидо Доминго и Елены Образцовой.

В нашем случае партии исполняют Раймонд Браманис, Татьяна Треногина, Ирма Паваре, Янис Апейнис и Илона Багеле. Я, во всяком случае, слушала этот состав - очень удачный подбор голосов, великолепное исполнение. Чуть больше часа длится представление, действие происходит в течение одного утра, но кажется, прожита целая жизнь.

Режиссёру, на мой взгляд, удалось, в том числе, при помощи отличной сценографии погрузить публику в ту самую настоящую жизнь сицилийской деревушки. Вот сидишь в театральном зале посреди морозной Риги, но чувствуешь - точно она, Сицилия. На Пасху. Деревенская пьяцца (у них любой пятачок пьяцца - площадь, то есть), апельсиновое дерево с опадающими плодами, простенькие дома, трогательно украшенные к празднику. И музыка, с растворёнными в ней морем, солнцем, пряными запахами южных трав, горячими чувствами, плавно уносит на берега далёкого жаркого острова.

Не случайно Дон Корлеоне, герой фильма «Крестный отец» (уроженец Сицилии) так любил эту мелодию, и его трагический финал проходит под знаменитое «Интермеццо»...

...После антракта - «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. На сцене ЛНО Айк Карапетян уже ставил эту оперу в 2019 году, но сейчас сместил акценты. Как пояснил он сам: «действие «Паяцев» происходит в доме престарелых в 1980-х годах, а «Сельская честь» раскрывает то, что произошло с этими людьми в их молодости. Действие происходит в послевоенной Италии. Я вдохновлён итальянским кино, потому что оно служит хорошим ключом к тому, чтобы зритель мог распознать время и место действия, поверить в героев и пережить вместе с ними их чувства». Напомним, сам режиссёр начинал с постановки кино и сейчас работает над ним параллельно с театром.

Сюжет «Паяцев» по сути тот же, что и в «Сельской чести»: страстная любовь - ревность - предательство - смерть. Только здесь пострадавшим оказывается влюбленный мужчина, плюс «углубленность сюжета» - страсти разгораются в труппе кочующих актеров. Публика воспринимает их за игру, но жизнь и смерть в спектакле оказываются настоящими.

«Смейся, Паяц, над разбитой любовью, смейся Паяц, ты над горем своим! Людей ты потешай. Ты Паяц или кто? Смейся...», - пронзительные арии из этой оперы больше ста лет неизменно трогают сердца зрителей.

Как всегда на высоте оркестр ЛНО - ему удаётся разбудить в публике вихри страсти и муки ревности вроде бы далёкого прошлого. «В конце 19-го века эти темы были легко понятны людям, и таковыми они остаются и сегодня», – говорит музыкальный руководитель новой постановки Мартиньш Озолиньш.

Кстати, бонусом в данной постановке идёт возвращение на сцену ЛНО нашего прославленного тенора Александра Антоненко, кроме него главные роли проникновенно исполняют Андрис Людвигс, Артем Сафронов, Инна Клочко, Дана Брамане, Янис Апейнис и Ринальдс Кандалинцев. Хотя я слушала премьеру, в которой главную партию исполнял грузинский тенор Георг Ониани - обладатель чудесного солнечного тембра, он великолепно вписался в ансамбль.

В творческой команде весьма успешно потрудились сценограф и художник по свету А. Дж. Вайсбард, художник по костюмам Кристине Пастернака, хореограф Лиене Грава и видеохудожник Артис Дзерве.

В этом сезоне новую постановку можно будет увидеть также 1, 27 и 28 марта.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня