Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Музыка страсти: в Латвийской Опере пронзительная итальянская премьера

Елена Слюсарева 18 февраля, 2026 15:11

История и культура 0 комментариев

В эти морозные зимние дни в Латвийской национальной опере (ЛНО) сразу две премьеры согревают публику жгучими южными страстями - смех и слёзы, верность и предательство, любовь и смерть. Популярнейшие итальянские оперы в постановке известного латвийского режиссёра Айка Карапетяна: »Сельская честь» и «Паяцы».  

...С самого начала интригует сообщение о том, что за работу взялся Айк Карапетян, молодой, но хорошо известный своими неожиданными и успешными постановками, самая громкая из которых на этой же сцене - «Фауст» уже несколько лет идёт с неизменным успехом. Плюс собственно «материал», восхищающий  одной историей своего появления.

«Сельская честь»  - первая опера 27-летнего итальянца Пьетро Масканьи, она была написана в 1890-м году ради участия в конкурсе одноактных опер. И с первого же исполнения в Риме (среди 70 конкурентов!) снискала такой успех, на фоне которого померкли все последующие его работы, зато автор безбедно прожил на гонорары от неё всю свою последующую жизнь и умер в славе и почёте в 1945 году. И, кстати, лично посетил премьеру в Риге в 1904-м году!

Двухактная опера «Паяцы» была написаны в 1892-м году. Практически - документальный материал. Автор вспоминал, что идею сюжета почерпнул из реального уголовного дела.  Но ведь как он его увидел, а точнее - услышал! Уже больше 100 лет публика слушает их с огромным вниманием. И, так исторически сложилось, что обе эти оперы в основном традиционно идут в одной связке: в одном отделении одноактная «Сельская честь», в другом - обошедшие её размером «Паяцы».

...Что интересно, обе оперы в своё время стали передовыми в плане открытия направления «веризм». Что собственно и привлекло к ним небывалый интерес публики. То есть, они показывали самую «правду жизни» с её истинными сюжетами и чувствами.

Ничего особенного, казалось бы, в плане фантазии: одна женщина любит мужчину, он любит другую женщину. Она прикладывает максимум усилий для его пленения, но будучи отвергнутой, убивает любимого (хоть и чужими руками).

Это «Сельская честь». Но все это происходит стремительно, в сицилийской деревушке, где, как в каждой деревне, главными действующими лицами оказываются практически все жители. Поэтому хор становится одним из главных действующих лиц. На радость публике - хор у нас отличный и для зрителей это дополнительный бонус.

«Правда жизни» заключается кроме прочего (это ж опера!) в мощной, страстной и очень красивой, мелодичной музыке. Не случайно петь в ней всегда стремились лучшие мировые исполнители, а Франко Дзеффирелли даже снял фильм с участием Пласидо Доминго и Елены Образцовой.

В нашем случае партии исполняют Раймонд Браманис, Татьяна Треногина, Ирма Паваре, Янис Апейнис и Илона Багеле. Я, во всяком случае, слушала этот состав - очень удачный подбор голосов, великолепное исполнение. Чуть больше часа длится представление, действие происходит в течение одного утра, но кажется, прожита целая жизнь.

Режиссёру, на мой взгляд, удалось, в том числе, при помощи отличной сценографии погрузить публику в ту самую настоящую жизнь сицилийской деревушки. Вот сидишь в театральном зале посреди морозной Риги, но чувствуешь - точно она, Сицилия. На Пасху. Деревенская пьяцца (у них любой пятачок пьяцца - площадь, то есть), апельсиновое дерево с опадающими плодами, простенькие дома, трогательно украшенные к празднику. И музыка, с растворёнными в ней морем, солнцем, пряными запахами южных трав, горячими чувствами, плавно уносит на берега далёкого жаркого острова.

Не случайно Дон Корлеоне, герой фильма «Крестный отец» (уроженец Сицилии) так любил эту мелодию, и его трагический финал проходит под знаменитое «Интермеццо»...

...После антракта - «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. На сцене ЛНО Айк Карапетян уже ставил эту оперу в 2019 году, но сейчас сместил акценты. Как пояснил он сам: «действие «Паяцев» происходит в доме престарелых в 1980-х годах, а «Сельская честь» раскрывает то, что произошло с этими людьми в их молодости. Действие происходит в послевоенной Италии. Я вдохновлён итальянским кино, потому что оно служит хорошим ключом к тому, чтобы зритель мог распознать время и место действия, поверить в героев и пережить вместе с ними их чувства». Напомним, сам режиссёр начинал с постановки кино и сейчас работает над ним параллельно с театром.

Сюжет «Паяцев» по сути тот же, что и в «Сельской чести»: страстная любовь - ревность - предательство - смерть. Только здесь пострадавшим оказывается влюбленный мужчина, плюс «углубленность сюжета» -  страсти разгораются в труппе кочующих актеров. Публика воспринимает их за игру, но жизнь и смерть в спектакле оказываются настоящими.

«Смейся, Паяц, над разбитой любовью, смейся Паяц, ты над горем своим! Людей ты потешай. Ты Паяц или кто? Смейся...», - пронзительные арии из этой оперы больше ста лет неизменно трогают сердца зрителей.

Как всегда на высоте оркестр ЛНО - ему удаётся разбудить в публике вихри страсти и муки ревности вроде бы далёкого прошлого.  «В конце 19-го века эти темы были легко понятны людям, и таковыми они остаются и сегодня», – говорит музыкальный руководитель новой постановки Мартиньш Озолиньш. 

Кстати, бонусом в данной постановке идёт возвращение на сцену ЛНО нашего прославленного тенора Александра Антоненко, кроме него главные роли проникновенно исполняют Андрис Людвигс, Артем Сафронов, Инна Клочко, Дана Брамане, Янис Апейнис и Ринальдс Кандалинцев. Хотя я слушала премьеру, в которой главную партию исполнял грузинский тенор Георг Ониани - обладатель чудесного солнечного тембра, он великолепно вписался в ансамбль.

В творческой команде весьма успешно потрудились сценограф и художник по свету А. Дж. Вайсбард, художник по костюмам Кристине Пастернака, хореограф Лиене Грава и видеохудожник Артис Дзерве.

В этом сезоне новую постановку можно будет увидеть также 1, 27 и 28 марта.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?
Эксклюзив

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Читать
Загрузка

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Читать

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Читать

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Читать

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Читать