«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

-Вот так выглядит тот самый «тупик», о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону!

@annasedokova Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис.

Работаем дальше!

...Напомним, это известие прозвучало как гром среди ясного неба: в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве был найден мертвым Янис Тимма, латвийский баскетболист, бывший муж певицы Анны Седоковой. Ему было всего 32 — возраст, когда жизнь, казалось, только набирает обороты, когда впереди ещё столько планов, побед и надежд.

С того трагического момента вокруг обстоятельств его смерти витает тревожная неопределённость. Появлялись разные версии, противоречащие друг другу, расследование тянулось мучительно долго, а общественности открывали лишь разрозненные, фрагментарные детали. Вместо ясности — туман, вместо точек — многоточия.

Близкие не раз признавались: вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Боль утраты переплетается с ощущением недосказанности, и уверенности в том, что правда полностью раскрыта, у семьи до сих пор нет.