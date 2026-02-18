Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Вот так выглядит тот самый «тупик», о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону!

@annasedokova Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис.

Работаем дальше!

...Напомним, это известие прозвучало как гром среди ясного неба: в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве был найден мертвым Янис Тимма, латвийский баскетболист, бывший муж певицы Анны Седоковой. Ему было всего 32 — возраст, когда жизнь, казалось, только набирает обороты, когда впереди ещё столько планов, побед и надежд.

С того трагического момента вокруг обстоятельств его смерти витает тревожная неопределённость. Появлялись разные версии, противоречащие друг другу, расследование тянулось мучительно долго, а общественности открывали лишь разрозненные, фрагментарные детали. Вместо ясности — туман, вместо точек — многоточия.

Близкие не раз признавались: вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Боль утраты переплетается с ощущением недосказанности, и уверенности в том, что правда полностью раскрыта, у семьи до сих пор нет.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Маргарита Гаврилова ⚖️ (@margaritagavrilova_sodmsk)

Комментарии (0)
Главные новости

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?
Важно

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

