Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 18:03

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

“Это было 4 февраля 2026 года, и мы вовремя прибыли в аэропорт Дубая. Рейс Дубай–Рига с вылетом в 09:30, прибытие в Ригу — в 14:55. Номер рейса BT792. В 08:33 по местному времени (в Латвии тогда было 06:33) на электронную почту пришло письмо от “airBaltic” о задержке рейса и переносе вылета на 10:02. В письме были приложены два документа — права пассажира на латышском и английском языках, где указано, когда можно требовать компенсацию, когда предоставляется бесплатное питание, а когда нет. В дальнейшем во время пути, который длился почти 24 часа, многие пункты были явно нарушены”, — написал на портале “Jurista Balss” Томас Страубе.

Он рассказала, что компания airBaltic в некоторых случаях отказалась компенсировать чеки на прохлодительные напитки, хотя общая стоимость была в пределах 20-30 евро. А другим пообещали компенсацию аж в 600 евро.

"Они говорят, что деньги по чекам за купленные прохладительные напитки не возвращают. Ссылаются на регламент, по которому деньги возвращаются только в каком-то разумном объёме. Это довольно абсурдно, поскольку суммы небольшие — 20–30 евро.

Но есть и другие, которые потребовали компенсацию, и им выплатят 600 евро.

Сам я ещё не подал заявление, но вскоре сделаю это. Один человек, насколько мне известно, подал заявление вместе с чеками за еду и напитки, приобретённые во время рейса. Ему в “airBaltic” ответили, что чеки оплачены не будут. Другой подал заявление и получил ответ, что компенсация в размере 600 евро будет выплачена”.

Среди пассажиров были семьи с маленькими детьми и спортивная молодёжная команда по тхэквондо из Литвы, также вынужденные провести в дороге лишние сутки.

У одной женщины не оказалось денег на карточке, а наличные не принимали. И ей пришлось просить денег у других пассажиров.

В авиакомпании airBaltic объяснили произошедшее технической неисправностью, выявленной перед вылетом. По их словам, устранение проблемы в условиях аэропорта Дубая заняло больше времени, чем ожидалось, а промежуточная посадка в Бухаресте была необходима для дозаправки и дополнительной проверки. При этом в компании подчеркнули, что безопасность пассажиров остаётся абсолютным приоритетом.

В то же время пассажиры, которые подали заявления, получили подтверждение права на компенсацию в размере 600 евро. В airBaltic сообщили, что каждый случай рассматривается индивидуально в соответствии с регламентом ЕС, а расходы на питание могут быть компенсированы при предоставлении чеков. Пассажирам рекомендовано подавать претензии через официальный сайт авиакомпании.

Главные новости

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?
Эксклюзив

Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

