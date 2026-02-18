Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

“Это было 4 февраля 2026 года, и мы вовремя прибыли в аэропорт Дубая. Рейс Дубай–Рига с вылетом в 09:30, прибытие в Ригу — в 14:55. Номер рейса BT792. В 08:33 по местному времени (в Латвии тогда было 06:33) на электронную почту пришло письмо от “airBaltic” о задержке рейса и переносе вылета на 10:02. В письме были приложены два документа — права пассажира на латышском и английском языках, где указано, когда можно требовать компенсацию, когда предоставляется бесплатное питание, а когда нет. В дальнейшем во время пути, который длился почти 24 часа, многие пункты были явно нарушены”, — написал на портале “Jurista Balss” Томас Страубе.

Он рассказала, что компания airBaltic в некоторых случаях отказалась компенсировать чеки на прохлодительные напитки, хотя общая стоимость была в пределах 20-30 евро. А другим пообещали компенсацию аж в 600 евро.

"Они говорят, что деньги по чекам за купленные прохладительные напитки не возвращают. Ссылаются на регламент, по которому деньги возвращаются только в каком-то разумном объёме. Это довольно абсурдно, поскольку суммы небольшие — 20–30 евро.

Но есть и другие, которые потребовали компенсацию, и им выплатят 600 евро.

Сам я ещё не подал заявление, но вскоре сделаю это. Один человек, насколько мне известно, подал заявление вместе с чеками за еду и напитки, приобретённые во время рейса. Ему в “airBaltic” ответили, что чеки оплачены не будут. Другой подал заявление и получил ответ, что компенсация в размере 600 евро будет выплачена”.

Среди пассажиров были семьи с маленькими детьми и спортивная молодёжная команда по тхэквондо из Литвы, также вынужденные провести в дороге лишние сутки.

У одной женщины не оказалось денег на карточке, а наличные не принимали. И ей пришлось просить денег у других пассажиров.

В авиакомпании airBaltic объяснили произошедшее технической неисправностью, выявленной перед вылетом. По их словам, устранение проблемы в условиях аэропорта Дубая заняло больше времени, чем ожидалось, а промежуточная посадка в Бухаресте была необходима для дозаправки и дополнительной проверки. При этом в компании подчеркнули, что безопасность пассажиров остаётся абсолютным приоритетом.

В то же время пассажиры, которые подали заявления, получили подтверждение права на компенсацию в размере 600 евро. В airBaltic сообщили, что каждый случай рассматривается индивидуально в соответствии с регламентом ЕС, а расходы на питание могут быть компенсированы при предоставлении чеков. Пассажирам рекомендовано подавать претензии через официальный сайт авиакомпании.