Он отметил, что Латвия всегда подчеркивала необходимость продолжения поддержки Украины как в финансовом, так и в военном отношении, на двусторонней основе, а также в рамках НАТО. «И это решение правительства, на мой взгляд, принято вовремя и к месту», — сказал Ринкявич.

Ранее сообщалось, что 17 февраля правительство приняло решение о выделении Латвией 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках PURL.

Как ранее пояснила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), эти деньги будут использованы для закупки оружия и техники, чтобы помочь Украине защитить себя. Закупки будут осуществляться у стратегического партнера Латвии, Соединенных Штатов, «обеспечивающих надежную и качественную помощь», — сообщила Силиня.

Она также отметила, что вклад Латвии осуществляется в рамках ранее запланированного финансирования в размере 0,25% валового внутреннего продукта, подтверждая поддержку Латвии Украине.

Министерство обороны пояснило агентству LETA, что инициатива PURL направлена ​​на содействие приобретению и передаче Украине американских оборонных товаров и услуг за счет пожертвований от союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада предоставляют финансирование на закупку военной продукции американского производства для обеспечения необходимой поддержки украинских вооруженных сил.