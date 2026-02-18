Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Выделение правительством 10 миллионов Украине — очень кстати: Ринкевич (1)

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 14:52

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Вчерашнее решение правительства о выделении 10 миллионов евро на поддержку Украины в для фонда НАТО «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) было принято «в нужное время и в нужном месте», заявил сегодня журналистам президент страны Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что Латвия всегда подчеркивала необходимость продолжения поддержки Украины как в финансовом, так и в военном отношении, на двусторонней основе, а также в рамках НАТО. «И это решение правительства, на мой взгляд, принято вовремя и к месту», — сказал Ринкявич.

Ранее сообщалось, что 17 февраля правительство приняло решение о выделении Латвией 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках PURL.

Как ранее пояснила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), эти деньги будут использованы для закупки оружия и техники, чтобы помочь Украине защитить себя. Закупки будут осуществляться у стратегического партнера Латвии, Соединенных Штатов, «обеспечивающих надежную и качественную помощь», — сообщила Силиня.

Она также отметила, что вклад Латвии осуществляется в рамках ранее запланированного финансирования в размере 0,25% валового внутреннего продукта, подтверждая поддержку Латвии Украине.

Министерство обороны пояснило агентству LETA, что инициатива PURL направлена ​​на содействие приобретению и передаче Украине американских оборонных товаров и услуг за счет пожертвований от союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада предоставляют финансирование на закупку военной продукции американского производства для обеспечения необходимой поддержки украинских вооруженных сил.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию (1)

Важно 18:03

Важно 1 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Читать
Загрузка

Дело к весне: погода завтра (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Читать

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским (1)

Важно 17:58

Важно 1 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Читать

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс (1)

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 1 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат (1)

Важно 17:41

Важно 1 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца? (1)

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 1 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Читать

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько? (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Читать