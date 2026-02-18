Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Оставил её в метре от вершины»: трагедия в Альпах

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 15:45

Мир 0 комментариев

В Австрии начинается процесс по делу альпиниста, обвиняемого в непредумышленном убийстве после трагедии на самой высокой горе страны — Гроссглокнер (3 798 м).

33-летняя Керстин Гуртнер замёрзла на высоте, всего в 50 метрах от вершины. Температура воздуха составляла -8C, порывы ветра достигали 45 миль в час. По ощущениям — до -20C.

По версии прокуратуры Инсбрука, около 2 часов ночи 19 января прошлого года Томас Пламбергер оставил девушку «изнемождённой, переохлаждённой и дезориентированной» и спустился к ближайшему приюту за помощью. Он вернулся через шесть с половиной часов. Она была мертва.

Следствие длилось 11 месяцев. Были изучены мобильные телефоны, спортивные часы, фотографии восхождения и заключение независимого альпийского эксперта.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый допустил девять ключевых ошибок: поздний старт восхождения, отсутствие сигналов бедствия, игнорирование звонков полиции и неподходящее снаряжение для зимнего маршрута. По их мнению, как более опытный альпинист и организатор подъёма, он являлся «ответственным гидом».

Защита называет произошедшее трагическим несчастным случаем. Адвокат утверждает, что решение спускаться было принято по взаимному согласию, а помощь была запрошена.

Если суд признает его виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

50 метров до креста на вершине.
Шесть с половиной часов ожидания.
И один вопрос, который теперь решит суд.

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

18:03

0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Дело к весне: погода завтра

18:00

0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

17:58

0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

17:43

0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

17:41

0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

17:40

0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

17:35

0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

