«Оставил её в метре от вершины»: трагедия в Альпах

33-летняя Керстин Гуртнер замёрзла на высоте, всего в 50 метрах от вершины. Температура воздуха составляла -8C, порывы ветра достигали 45 миль в час. По ощущениям — до -20C.

По версии прокуратуры Инсбрука, около 2 часов ночи 19 января прошлого года Томас Пламбергер оставил девушку «изнемождённой, переохлаждённой и дезориентированной» и спустился к ближайшему приюту за помощью. Он вернулся через шесть с половиной часов. Она была мертва.

Следствие длилось 11 месяцев. Были изучены мобильные телефоны, спортивные часы, фотографии восхождения и заключение независимого альпийского эксперта.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый допустил девять ключевых ошибок: поздний старт восхождения, отсутствие сигналов бедствия, игнорирование звонков полиции и неподходящее снаряжение для зимнего маршрута. По их мнению, как более опытный альпинист и организатор подъёма, он являлся «ответственным гидом».

Защита называет произошедшее трагическим несчастным случаем. Адвокат утверждает, что решение спускаться было принято по взаимному согласию, а помощь была запрошена.

Если суд признает его виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

50 метров до креста на вершине.

Шесть с половиной часов ожидания.

И один вопрос, который теперь решит суд.