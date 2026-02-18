Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

«Власть принадлежит народу»: да-да, где-то мы такое слышали… Тут нам предлагают Сейм контролировать

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 11:50

Новости Латвии 0 комментариев

"Жители Латвии! В демократической стране власть принадлежит народу, и каждый налогоплательщик имеет право знать, как расходуются его деньги. В настоящее время в нашей стране существует неоправданное исключение – Сейм сам контролирует свои расходы, не позволяя Государственной контрольной палате проводить независимый финансовый аудит в парламенте, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Большинство депутатов Сейма отклонило предложение, которое наконец-то ввело бы принцип равенства: чтобы Сейм контролировался так же, как и любой другой государственный орган, муниципалитет или больница.

Почему это важно?

Одинаковые правила для всех: недопустимо, чтобы орган, который пишет законы для других, сам уклонялся от независимого контроля. Восстановление доверия: доверие общества к власти находится на критически низком уровне. Открытость бюджета Сейма — это первый шаг, чтобы доказать, что депутатам нечего скрывать.

Эффективное использование налогов: профессиональный взгляд Государственного контроля помог бы предотвратить нецелевое расходование средств и сделал бы работу парламента более эффективной.

Наши действия

Если политическая власть не способна очиститься и отказаться от своих привилегий, это должны сделать мы – народ Латвии. Мы призываем каждого гражданина подписаться за поправки к Закону о Государственной контрольной палате и Регламенту Сейма!

Мы требуем:

Уполномочить Государственную контрольную палату проводить регулярные финансовые проверки в Сейме. Обеспечить полную прозрачность в отношении компенсаций, закупок и расходов на содержание депутатов. 

Положить конец практике, при которой «власть контролирует сама себя». Справедливость — это не просто слово в Конституции, это действие. Давайте покажем, что народ Латвии требует ответственности от своих избранных представителей!

Как вы можете помочь?

Подпишитесь: используйте портал Latvija.lv или Manabalss.lv (когда инициатива будет опубликована). Поделитесь: расскажите об этой инициативе друзьям, соседям и коллегам. Следите за новостями: не допускайте, чтобы этот вопрос исчез из политической повестки дня.

За Латвию, где закон один и справедливость для всех!"

Комментарий Press.lv:

Детский сад, какой-то, чесслово... Ну, соберете вы подписи на Манабалсе (вообще то стоило сначала зарегистрировать там инициативу, а потом уже к чему то призывать), а дальше то что?..  Кому поступит данная инициатива на рассмотрение? Правильно, Сейму.

Типа, народ пришел к боярам: уважаемые, не позволите ли вы нам вас немного поконтролировать? А те такие: а ну пшли на... с двора! И будут по своему правы. Ибо закон жизни суров: если можешь контролировать - то ты контролируешь. не спрашивая разрешения и не собирая подписей. А если не можешь - то никакие манабалсы тебе не помогут. Они вообще для другого думаны. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина
Важно

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 0 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать