«Власть принадлежит народу»: да-да, где-то мы такое слышали… Тут нам предлагают Сейм контролировать

Большинство депутатов Сейма отклонило предложение, которое наконец-то ввело бы принцип равенства: чтобы Сейм контролировался так же, как и любой другой государственный орган, муниципалитет или больница.

Почему это важно?

Одинаковые правила для всех: недопустимо, чтобы орган, который пишет законы для других, сам уклонялся от независимого контроля. Восстановление доверия: доверие общества к власти находится на критически низком уровне. Открытость бюджета Сейма — это первый шаг, чтобы доказать, что депутатам нечего скрывать.

Эффективное использование налогов: профессиональный взгляд Государственного контроля помог бы предотвратить нецелевое расходование средств и сделал бы работу парламента более эффективной.

Наши действия

Если политическая власть не способна очиститься и отказаться от своих привилегий, это должны сделать мы – народ Латвии. Мы призываем каждого гражданина подписаться за поправки к Закону о Государственной контрольной палате и Регламенту Сейма!

Мы требуем:

Уполномочить Государственную контрольную палату проводить регулярные финансовые проверки в Сейме. Обеспечить полную прозрачность в отношении компенсаций, закупок и расходов на содержание депутатов.

Положить конец практике, при которой «власть контролирует сама себя». Справедливость — это не просто слово в Конституции, это действие. Давайте покажем, что народ Латвии требует ответственности от своих избранных представителей!

Как вы можете помочь?

Подпишитесь: используйте портал Latvija.lv или Manabalss.lv (когда инициатива будет опубликована). Поделитесь: расскажите об этой инициативе друзьям, соседям и коллегам. Следите за новостями: не допускайте, чтобы этот вопрос исчез из политической повестки дня.

За Латвию, где закон один и справедливость для всех!"

Комментарий Press.lv:

Детский сад, какой-то, чесслово... Ну, соберете вы подписи на Манабалсе (вообще то стоило сначала зарегистрировать там инициативу, а потом уже к чему то призывать), а дальше то что?.. Кому поступит данная инициатива на рассмотрение? Правильно, Сейму.

Типа, народ пришел к боярам: уважаемые, не позволите ли вы нам вас немного поконтролировать? А те такие: а ну пшли на... с двора! И будут по своему правы. Ибо закон жизни суров: если можешь контролировать - то ты контролируешь. не спрашивая разрешения и не собирая подписей. А если не можешь - то никакие манабалсы тебе не помогут. Они вообще для другого думаны.