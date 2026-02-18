Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Охота на Мамыкина. Можно лишить свободы, но с гражданством — сложнее (3)

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 12:03

Важно 3 комментариев

Фото LETA

В Сейме обсуждают возможность лишения гражданства бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина. Политики указывают на юридические ограничения и возможные последствия такого шага.

Руководитель фракции Союза зелёных и крестьян в Сейме Харий Рокпелнис в комментарии агентству LETA заявил, что необходимо оценить, не приведёт ли лишение гражданства к смягчению уже введённых против Мамыкина санкций.

«Мамыкин - антигосударственный элемент», - заявил Харий Рокпелнис.
По его словам, правоохранительные органы объявили Мамыкина в международный розыск, и при выезде из России он будет задержан.

«Что касается лишения гражданства - здесь есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное, его нельзя отобрать, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства уже объявленные против него санкции», - отметил Рокпелнис.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев выразил позицию, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства.

«Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», - сказал Андрис Шуваев.

Ранее председатель партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства. Шлесерс опубликовал в Facebook видео выступления Мамыкина на российском телеканале, в котором тот призывает Россию бомбить страны Балтии, заявив, что «их не жалко».

По мнению Шлесерса, этим заявлением Андрей Мамыкин «перешёл все красные линии», фактически призвав к убийству людей.

Как сообщалось, в 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина. Он обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершённых государством-агрессором на территории Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат
Важно

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе (3)

Важно 13:11

Важно 3 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд (3)

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 3 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска (3)

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 3 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат (3)

Важно 12:21

Важно 3 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался? (3)

Важно 12:20

Важно 3 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины (3)

Важно 12:10

Важно 3 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так? (3)

Важно 12:04

Важно 3 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать