Руководитель фракции Союза зелёных и крестьян в Сейме Харий Рокпелнис в комментарии агентству LETA заявил, что необходимо оценить, не приведёт ли лишение гражданства к смягчению уже введённых против Мамыкина санкций.

«Мамыкин - антигосударственный элемент», - заявил Харий Рокпелнис.

По его словам, правоохранительные органы объявили Мамыкина в международный розыск, и при выезде из России он будет задержан.

«Что касается лишения гражданства - здесь есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное, его нельзя отобрать, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства уже объявленные против него санкции», - отметил Рокпелнис.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев выразил позицию, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства.

«Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», - сказал Андрис Шуваев.

Ранее председатель партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства. Шлесерс опубликовал в Facebook видео выступления Мамыкина на российском телеканале, в котором тот призывает Россию бомбить страны Балтии, заявив, что «их не жалко».

По мнению Шлесерса, этим заявлением Андрей Мамыкин «перешёл все красные линии», фактически призвав к убийству людей.

Как сообщалось, в 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина. Он обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершённых государством-агрессором на территории Украины.