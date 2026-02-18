Руководитель фракции Союза зелёных и крестьян в Сейме Харий Рокпелнис в комментарии агентству LETA заявил, что необходимо оценить, не приведёт ли лишение гражданства к смягчению уже введённых против Мамыкина санкций.
«Мамыкин - антигосударственный элемент», - заявил Харий Рокпелнис.
По его словам, правоохранительные органы объявили Мамыкина в международный розыск, и при выезде из России он будет задержан.
«Что касается лишения гражданства - здесь есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное, его нельзя отобрать, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства уже объявленные против него санкции», - отметил Рокпелнис.
Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев выразил позицию, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства.
«Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», - сказал Андрис Шуваев.
Ранее председатель партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства. Шлесерс опубликовал в Facebook видео выступления Мамыкина на российском телеканале, в котором тот призывает Россию бомбить страны Балтии, заявив, что «их не жалко».
По мнению Шлесерса, этим заявлением Андрей Мамыкин «перешёл все красные линии», фактически призвав к убийству людей.
Как сообщалось, в 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина. Он обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершённых государством-агрессором на территории Украины.