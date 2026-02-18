Учёные назвали самый изматывающий возраст! И это вас удивит

Исследователи объяснили, почему именно это десятилетие многие называют самым утомительным. И дело не в «резком обрыве». Всё гораздо прозаичнее — и накопительно.

Согласно данным NIH, взрослые начинают терять мышечную массу уже после 30 лет — примерно 3–5 % за десятилетие. Мышц меньше — обычные действия требуют больше усилий. Пакеты из магазина, лестница, даже быстрая прогулка начинают «стоить» дороже.

Сон тоже меняется. Национальный институт старения отмечает: с возрастом он становится более поверхностным и коротким, ночные пробуждения — нормой. Исследование в JAMA зафиксировало резкое снижение фазы глубокого сна от ранней взрослости к среднему возрасту.

«Глубокий сон — это ночное техническое обслуживание организма. Когда его становится меньше, усталость накапливается».

Добавьте к этому работу, заботу о родителях и детях, постоянное планирование и стресс. У женщин в этот период ещё и гормональные колебания, которые напрямую бьют по сну и терморегуляции.

Совпадение биологии и максимальной жизненной нагрузки создаёт эффект «идеального шторма».

При этом врачи подчёркивают: постоянная усталость — не обязательный сценарий. Силовые тренировки остаются одним из самых эффективных способов поддерживать мышечную массу и подвижность с возрастом.

40 лет — это не приговор. Но, возможно, именно то десятилетие, когда организм впервые выставляет счёт.