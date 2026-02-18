У католиков и протестантов начался Великий пост

В Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви подчёркивают, что этот период предназначен для внутренней работы над собой, духовного роста и пересмотра жизненных приоритетов.

«Пост - это особый период, который даёт возможность заглянуть внутрь себя, духовно совершенствоваться и пересмотреть ритм своей жизни», - пояснили представители Церкви.

Этот этап рассматривается как время самопроверки. Многие верующие сознательно отказываются от привычных вещей и повседневного комфорта, анализируя собственные поступки и образ жизни.

В Церкви подчёркивают, что смысл поста не сводится исключительно к ограничениям в питании.

«Пост - это не только воздержание от еды, но и отказ от излишнего комфорта ради сосредоточенности на духовной стороне жизни», - отметили в духовенстве.

Традиционно этот период считается временем покаяния. Отказываясь от мясной пищи и повседневных излишеств, верующие выражают сочувствие ближним, признают свои ошибки и стремятся к внутренним переменам.