«Зелёный коридор» дал прикурить! У эстонского гостя изъяли 382 пачки сигарет

18 февраля, 2026

0 комментариев

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов при контроле рейса из Шарм-эш-Шейха в Ригу обнаружили у пассажира 382 пачки незадекларированных сигарет. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на СГД.

Мужчина прошёл по «зелёному коридору», тем самым подтвердив, что в его багаже нет товаров, подлежащих обязательному декларированию или запрещённых к ввозу. На вопрос таможенников о наличии сигарет гражданин Эстонии ответил отрицательно.

Во время углублённой проверки выяснилось обратное. В багаже нашли 382 пачки сигарет марок Golden Gate и Oris - всего 7640 сигарет.

Материалы переданы в Налоговую и таможенную полицию. По факту начат уголовный процесс по статье о контрабанде. В тот же день в сотрудничестве с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам дело направили для начала уголовного преследования в ускоренном порядке.

СГД напоминает: при авиаперелётах из третьих стран, кроме России и Белоруссии, в Латвию без уплаты налогов можно ввезти 200 сигарет, либо 100 сигарилл, либо 50 сигар, либо 250 граммов курительного табака или табачных листьев, либо нагреваемого табака - исключительно для личного пользования.

Если ввоз осуществляется чаще одного раза в 30 дней либо превышает разрешённые нормы, товары подлежат обязательному декларированию и налогообложению. При наличии таких товаров необходимо проходить через «красный коридор». «Зелёный коридор» предназначен только для пассажиров без декларируемых товаров.

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

