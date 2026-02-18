«Зелёный коридор» дал прикурить! У эстонского гостя изъяли 382 пачки сигарет

Мужчина прошёл по «зелёному коридору», тем самым подтвердив, что в его багаже нет товаров, подлежащих обязательному декларированию или запрещённых к ввозу. На вопрос таможенников о наличии сигарет гражданин Эстонии ответил отрицательно.

Во время углублённой проверки выяснилось обратное. В багаже нашли 382 пачки сигарет марок Golden Gate и Oris - всего 7640 сигарет.

Материалы переданы в Налоговую и таможенную полицию. По факту начат уголовный процесс по статье о контрабанде. В тот же день в сотрудничестве с Прокуратурой по налоговым и таможенным делам дело направили для начала уголовного преследования в ускоренном порядке.

СГД напоминает: при авиаперелётах из третьих стран, кроме России и Белоруссии, в Латвию без уплаты налогов можно ввезти 200 сигарет, либо 100 сигарилл, либо 50 сигар, либо 250 граммов курительного табака или табачных листьев, либо нагреваемого табака - исключительно для личного пользования.

Если ввоз осуществляется чаще одного раза в 30 дней либо превышает разрешённые нормы, товары подлежат обязательному декларированию и налогообложению. При наличии таких товаров необходимо проходить через «красный коридор». «Зелёный коридор» предназначен только для пассажиров без декларируемых товаров.