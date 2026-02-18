«7000 евро до налогов»: государство ищет регуляторов

Членам совета обещают 7000 евро в месяц до уплаты налогов. Заявки принимаются до 9 марта 2026 года.

Кандидатам требуется как минимум степень магистра или приравненная к ней. Обязателен минимум пяти лет административной работы в управлении организацией либо опыт руководящей должности в одной из регулируемых отраслей. Необходимы знания в сфере регулирования общественных услуг, нормативной базы, финансового или инвестиционного управления, бухгалтерского учета и права.

Также требуется знание латышского языка на уровне C1 и как минимум двух иностранных языков, один из которых английский на уровне B2. Отдельным требованием указана безупречная репутация.

«Членам совета предусмотрена месячная зарплата 7000 евро до уплаты налогов», - указано в публикации.

На третьем этапе отбора оценят управленческие компетенции - стратегическое видение, умение принимать решения, достигать результатов, осознавать ценности и работать в команде.

В 2026 году истекают полномочия Анны Упены и Имантса Мантина. Их мандаты действуют до 1 июля 2026 года. В составе совета также работают председатель Алда Озола - до 1 июля 2028 года, Рота Шнука - до 1 июля 2027 года и Интарс Бирзиньш - до 1 июля 2027 года.

Совет состоит из председателя и четырех членов. Их назначают на срок от пяти до семи лет. Повторное назначение возможно не более одного раза. Кандидатов отбирает Кабинет министров, утверждает Сейм.

Комиссия регулирует сферы энергетики, электронных коммуникаций, почтовых услуг, водоснабжения, депозитной упаковки и управления бытовыми отходами.