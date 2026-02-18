С парома Silja Serenade эвакуировали пассажира. Пожилого шведа доставили в больницу вертолётом

По словам директора по коммуникациям компании Tallink Silja Марики Нийды, состояние пассажира потребовало срочной госпитализации.

«Травма была настолько серьёзной, что пассажира пришлось доставить в больницу на вертолёте незадолго до полуночи», - заявила Марика Нийда.

Судно временно изменило курс и развернулось в сторону Швеции, чтобы дождаться прибытия вертолёта. Лишь после того, как воздушное судно с пострадавшим покинуло район, паром смог продолжить рейс.

Представитель компании подчеркнула, что экипаж способен оказывать помощь при лёгких заболеваниях и травмах, однако в случае необходимости специализированной медицинской помощи пассажиров доставляют на берег по воздуху.

«Если необходима специализированная медицинская помощь и лечение в больнице, пассажир доставляется на сушу вертолётом», - пояснила Марика Нийда.

Обстоятельства получения травмы компания не раскрывает. Из-за внеплановой остановки и манёвра Silja Serenade прибыл в Хельсинки с задержкой примерно на 75 минут.