Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

По делу проходили Угис Магонис, Эдвинс Берзиньш, Айварс Стракшас и Эрикс Шмукстс. Их обвиняли в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, что, по версии обвинения, причинило государству имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.

Следствие утверждало, что члены правления добились создания новой исполнительной структуры - Президентского совета, передав ему функции правления, чтобы получать дополнительное вознаграждение за обязанности, за которые уже предусматривалась законная оплата. По версии прокуратуры, с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года обвиняемые, занимая посты и в правлении, и в Президентском совете, незаконно получали дополнительный доход.

Уголовный процесс Генеральная прокуратура начала в феврале 2020 года, поручив расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. После завершения материалы передали в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

Ранее Государственный контроль пришёл к выводу, что вознаграждение членам Президентского совета выплачивалось необоснованно, поскольку их функции входили в компетенцию правления.

При этом Магонис остаётся фигурантом другого дела - о коррупции вместе с эстонским предпринимателем Олегом Осиновским. В 2025 году Рижский окружной суд признал Угиса Магониса и Осиновского виновными в даче взятки: Магонису назначено 2,5 года лишения свободы, Осиновскому - штраф 151 700 евро. Суд постановил конфисковать 499 500 евро взятки, автомобиль Mercedes Benz, более 800 000 евро и трое наручных часов.