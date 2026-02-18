Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 12:20

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

По делу проходили Угис Магонис, Эдвинс Берзиньш, Айварс Стракшас и Эрикс Шмукстс. Их обвиняли в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, что, по версии обвинения, причинило государству имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.

Следствие утверждало, что члены правления добились создания новой исполнительной структуры - Президентского совета, передав ему функции правления, чтобы получать дополнительное вознаграждение за обязанности, за которые уже предусматривалась законная оплата. По версии прокуратуры, с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года обвиняемые, занимая посты и в правлении, и в Президентском совете, незаконно получали дополнительный доход.

Уголовный процесс Генеральная прокуратура начала в феврале 2020 года, поручив расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. После завершения материалы передали в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

Ранее Государственный контроль пришёл к выводу, что вознаграждение членам Президентского совета выплачивалось необоснованно, поскольку их функции входили в компетенцию правления.

При этом Магонис остаётся фигурантом другого дела - о коррупции вместе с эстонским предпринимателем Олегом Осиновским. В 2025 году Рижский окружной суд признал Угиса Магониса и Осиновского виновными в даче взятки: Магонису назначено 2,5 года лишения свободы, Осиновскому - штраф 151 700 евро. Суд постановил конфисковать 499 500 евро взятки, автомобиль Mercedes Benz, более 800 000 евро и трое наручных часов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат
Важно

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 0 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать