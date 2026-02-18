Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новый поворот в деле КОЗ: на кону миллионы, депутат «Единства» подал жалобу на адвокатов

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 11:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе Конституционный суд вынес решение не в пользу исполнителей схемы КОЗ, пишет Н. Андерсон на портале Pietiek.com.

Вкратце: по схеме Компонента обязательной закупки (КОЗ) частные производители электроэнергии могли продавать произведенную ими электроэнергию по двойному тарифу. Многие недобросовестные предприниматели запускали свои генераторы только для вида, фактически получая электроэнергию от Latvenergo, подключая кабель к своему «производству», но пропускали через него ток, который на другом конце продавали обратно Latvenergo как «произведенный» ими, но уже по двойному тарифу.

Чтобы исключить таких «коммерсантов» из игры, в один момент Бюро по контролю за строительством (BVKB) было поручено проверить счетчики - действительно ли генераторы произвели столько, сколько было продано «Latvenergo» и использовано для собственного потребления (для работы оборудования).

Одна из компаний, входивших в схему обязательной покупки (КОЗ), пожаловалась, что на нее наложен штраф за махинации и она изгнана из «системы». На нее также было наложено обязательство вернуть деньги, полученные в течение определенного периода. Она подала жалобу.

Конституционный суд пришел к выводу, что BVKB прав, и деньги коммерсанту придется вернуть.

«Такое решение Конституционного суда, хотя и касается одной узкой области права, является ударом по аферистам КОЗ, поскольку закрепляет обязанность вернуть полученные деньги, - пишет автор. -  В прошлом году известная ассоциация опытных юристов учредила общественную организацию Tiesiskums.lv, чтобы дать жителям возможность подать заявку на возмещение, если его удастся взыскать.

После решения Конституционного суда депутат «Нового единства» Янис Патмалниекс отреагировал и подал жалобу. Он жалуется не на мошенников КОЗ, а на общество Tiesiskums.lv. Политик обратился в Комиссию по этике адвокатов, «призвав оценить действия адвокатов, работающих в ассоциации Tiesiskums.lv. Он считает, что Закон об адвокатуре устанавливает, что адвокаты могут практиковать только индивидуально или в адвокатских конторах. В то же время в ассоциации Tiesiskums.lv работают не только адвокаты, но и «обычные» юристы и их помощники. Кроме того, он отмечает, что закон категорически запрещает адвокатам приобретать права на требования своих клиентов.

Деятельность Tiesiskums.lv предполагает, что деньги, возвращенные по схемам КОЗ, останутся у обманутых людей, за исключением 20 %, которые полагаются ассоциации за проделанную работу, и только в том случае, если деньги будут действительно возвращены (люди, подписав соглашение с ассоциацией, не должны ничего платить, а только позволить специалистам работать, то есть адвокаты не получат права на эти иски). В то же время Патманиекс считает, что это «превращает работу адвоката из оказания независимой помощи в коммерческую деятельность, ориентированную на прибыль».

Если посмотреть биографию депутата, то видно, что он был консультантом фракции в Сейме (2004—2005) и парламентским секретарем (2005—2006), когда стал советником и помощником тогдашнего министра экономики Кришьяниса Кариньша. Таким образом, он работал у министра экономики, который в свое время лоббировал создание и внедрение самой схемы КОЗ. В 2009 году, когда его начальник был избран в Европарламент, Патмалниекс стал советником Кришьяниса Кариньша в Брюсселе. Позже, в 2016 году, когда схема КОЗ была на пике своего развития, Патмалниекс стал советником министра экономики Арвила Ашераденса, а затем оказался в самом эпицентре легализации схемы КОЗ: он стал заместителем государственного секретаря Министерства экономики по вопросам энергетики (2016—2019). Когда Кариньш стал премьер-министром, он был руководителем его аппарата до 2022 года, когда был избран в Сейм и переквалифицировался в парламентского секретаря Кариньша.

Теперь, выступая против общества, которое в интересах жителей хочет вернуть потребителям украденные деньги КОЗ, Патманиекс попытался смешать адвокатов (физических лиц) с обществом (юридическим лицом)...»

А Press.lv остается добавить, что по некоторым оценкам жители (потребители) заплатили по КОЗ за весь период действия схемы ≈ 1,9–2,0 млрд. евро. Вот где наши деньги на больницы, зарплаты учителям и прочее, прочее, прочее...

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Загрузка

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

