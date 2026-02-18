Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Беззащитных пингвинов массово убивают по мере того, как популяция пум восстанавливается в национальном парке Монте-Леон в беспощадно дикой аргентинской Патагонии.

После того как в 1990‑х годах на юге страны отказались от разведения крупного рогатого скота, пумы начали вновь заселять части своего исторического ареала. В то же время колонии магелланских пингвинов расширились с ближайших островов на материк, где раньше не было «наземных хищников».

В результате возникла то, что ученые называют «природоохранной дилеммой», которая может привести к сокращению колоний пингвинов в регионе. Теперь исследование Оксфордского университета количественно оценило риск долгосрочного выживания популяции пингвинов.

Как пумы превратились в главную угрозу для этих пингвинов

Исследователи из Центра исследований Пуэрто-Десеадо при Национальном университете Южной Патагонии и рейнджеры национального парка Монте-Леон следят за популяциями пингвинов на территории парка.



В течение четырех лет (2007-2010 годы) они подсчитывали число туш пингвинов, гибель которых была связана с нападениями пум. Затем они совместно со специалистами Оксфордского университета из Исследовательского подразделения по охране дикой природы проанализировали полученные данные.

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal for Nature Conservation, оценивает, что за этот четырехлетний период было убито более 7 000 взрослых пингвинов, однако большинство из них так и не были полностью съедены. Это около 7,6 % взрослой популяции.

Ведущая автор исследования Мелиса Лера говорит, что количество останков пингвинов в колонии с признаками нападения хищников «потрясает».

«Тот факт, что они были брошены непоеденными, означает, что пумы убивали больше пингвинов, чем им было нужно для пропитания, – добавляет она. – Это соответствует тому, что экологи называют “избыточным хищничеством”.»

Похожим образом ведут себя и домашние кошки, которые могут охотиться на большее количество птиц, даже не поедая их, просто потому что те многочисленны и уязвимы.

Грозит ли пингвинам Патагонии вымирание?

Ученые провели моделирование на основе этих данных и пришли к выводу, что одни только пумы, по их оценке, «маловероятно», приведут колонию в национальном парке к полному вымиранию.

Будущее пингвинов, по‑видимому, в большей степени зависит от таких факторов, как успешность размножения и выживаемость молодняка, однако высокая смертность от нападений пум будет усугублять эти риски.

«Это исследование фиксирует новую проблему для охраны природы, когда восстанавливающиеся популяции хищников сталкиваются с непривычной добычей», – говорит соавтор работы доктор Йоргелина Марино.

«Понимание того, как такие изменения в рационе влияют и на хищников, и на их жертв, крайне важно для выработки природоохранных мер».

Поскольку модели показали, что успешность размножения и смертность молодняка являются одними из ключевых факторов жизнеспособности популяции, авторы подчеркивают необходимость понять, как на репродуктивный успех пингвинов могут влиять такие параметры среды, как наличие питательных веществ, корма и температура, которые, как известно, зависят от изменения климата.

Администрация парка продолжает мониторить численность популяций пум и пингвинов.