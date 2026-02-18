Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 13:11

Бизнес 0 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

В письме, направленном в Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Менистерство окружающей среды и регионального развития и Министерство климата, союз подчёркивает, что создание форелевых хозяйств позволит существенно сократить зависимость от импорта, повысить стабильность поставок и снизить риски, связанные с логистикой и резкими колебаниями цен. Более близкое расположение сырьевой базы и сокращение цепочек поставок помогут уменьшить издержки, гибче планировать производство и развивать продукты с высокой добавленной стоимостью, сохраняя больший экономический эффект внутри страны.

Президент союза Янис Энделе отметил, что рыбоперерабатывающая отрасль Латвии исторически является одной из немногих традиционных сфер с устойчивым экспортным потенциалом. После кризиса 2014 года, когда предприятия в короткие сроки потеряли около 60% рынков сбыта, отрасли удалось успешно переориентироваться и освоить новые направления, прежде всего в Германии, США и Великобритании. В результате в Латвии значительно выросли мощности по переработке лосося и форели, появились новые производственные линии и ассортимент, включая консервы. В ближайшие пять лет предприятия планируют увеличить оборот до 300 миллионов евро, и проект по выращиванию форели в Рижском заливе должен сыграть важную роль в достижении этой цели.

Мировой спрос на продукцию из форели продолжает расти, однако для удержания позиций на рынке необходимы стабильные объёмы и высокое качество. Местное производство позволило бы латвийским переработчикам активнее развиваться, укрепляя экспортные позиции страны, а также способствовало бы созданию рабочих мест и развитию прибрежных регионов. Дополнительным аргументом в пользу проекта является курс Европейского союза на развитие «синей экономики» и аквакультуры как основы устойчивой продовольственной системы.

В связи с этим Латвийский союз рыбопереработчиков призывает обеспечить скоординированное межведомственное взаимодействие, чтобы проект форелевых хозяйств в Рижском заливе мог быть реализован в прозрачном, предсказуемом и благоприятном для инвестиций режиме.

