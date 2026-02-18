Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

Переговоры России и Украины в среду продлились всего 2 часа

© Deutsche Welle 18 февраля, 2026 14:08

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Alexander Ryumin/TASS via ZUMA Press)

Во второй день переговоров в Женеве по урегулированию войны РФ против Украины встреча делегаций из Москвы и Киева при посредничестве США продлилась около двух часов, сообщил в среду, 18 февраля, глава российской делегации Владимир Мединский.

"Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - заявил он журналистам по итогам встречи. При этом Мединский отметил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Эту информацию подтвердил и источник агентства "Интерфакс", отметив при этом, что представители России 18 февраля возвращаются в Москву.

Глава украинской делегации - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров - заявил журналистам о прогрессе в переговорах и о том, что в ряд вопросов была внесена ясность, но отметил, что "подробности на данном этапе разглашать нельзя". Он также назвал обсуждения с российской стороной "интенсивными и содержательными". "Следующим шагом должно быть достижение необходимого уровня консенсуса для представления наработанных решений на рассмотрение президентом", - добавил Умеров.

Зеленский: По вопросу территорий прогресса нет

По итогам двухдневных переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о прогрессе в военном направлении. В частности, по его словам, представители двух стран "почти договорились", как мониторить прекращение огня силами американцев, "если будет политическая воля". При этом по политическим вопросам, в частности контроль над Донбассом и Запорожской АЭС, сообщений о "таком прогрессе, как в военном плане", Зеленский от своей делегации "не услышал".

Президент Украины также отметил "более широкое" участие представителей европейских стран в переговорах в Женеве. "Для нас очень важно присутствие Европы", - добавил Зеленский.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне
Важно

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским
Важно

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сутки в самолёте и полстакана воды бесплатно: airBaltic превзошёл сам себя. Как требовать компенсацию

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

4 февраля 2026 года пассажиры рейса airBaltic из Дубая в Ригу вместо запланированных восьми часов провели в пути почти сутки. Самолёт вылетел с задержкой, а затем совершил вынужденную посадку в Бухаресте, где людей пересадили на другой борт. По словам пассажиров, информации практически не было, условия ожидания оказались тяжёлыми, а питание и напитки предлагались в крайне ограниченном объёме. Буквально по пол стакана воды на человека бесплатно, а всё остальное за деньги. Многие опоздали на работу и личные встречи, пишет портал nra.lv.

Читать
Загрузка

Дело к весне: погода завтра

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидается небольшой снег, временами будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Читать

Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны.

Читать

«Тимма против Седоковой»: в Москве начинается судебный процесс

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

-Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 02 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл! - сообщила в соцсетях адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Побег от полиции не удался. Что подвело беглеца?

Всюду жизнь 17:40

Всюду жизнь 0 комментариев

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

В варшавском районе Воля 44-летнего мужчину разыскивали за неуплату алиментов.  

Читать

Жилищные пособия зимой — теперь по-новому: кому и сколько?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Читать