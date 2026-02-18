Переговоры России и Украины в среду продлились всего 2 часа

"Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - заявил он журналистам по итогам встречи. При этом Мединский отметил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Эту информацию подтвердил и источник агентства "Интерфакс", отметив при этом, что представители России 18 февраля возвращаются в Москву.

Глава украинской делегации - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров - заявил журналистам о прогрессе в переговорах и о том, что в ряд вопросов была внесена ясность, но отметил, что "подробности на данном этапе разглашать нельзя". Он также назвал обсуждения с российской стороной "интенсивными и содержательными". "Следующим шагом должно быть достижение необходимого уровня консенсуса для представления наработанных решений на рассмотрение президентом", - добавил Умеров.

Зеленский: По вопросу территорий прогресса нет

По итогам двухдневных переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о прогрессе в военном направлении. В частности, по его словам, представители двух стран "почти договорились", как мониторить прекращение огня силами американцев, "если будет политическая воля". При этом по политическим вопросам, в частности контроль над Донбассом и Запорожской АЭС, сообщений о "таком прогрессе, как в военном плане", Зеленский от своей делегации "не услышал".

Президент Украины также отметил "более широкое" участие представителей европейских стран в переговорах в Женеве. "Для нас очень важно присутствие Европы", - добавил Зеленский.