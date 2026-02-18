Банки и Министерство финансов предупреждают о рисках. По их оценке, массовое досрочное изъятие средств стало бы стратегической ошибкой и повысило бы угрозу бедности для будущих пенсионеров. В Минфине считают, что превращение второго уровня в добровольный не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.

Свою позицию в программе «Preses klubs» на TV24 озвучила вице-президент Латвийской конфедерации работодателей и депутат Бауского края Инара Петерсоне.

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет», - заявила Инара Петерсоне.

По ее словам, уже сейчас расчеты Министерства благосостояния показывают снижение коэффициента замещения дохода - то есть соотношения будущей пенсии к прежней зарплате.

«Уже сейчас все расчеты, которые представляет Министерство благосостояния, показывают нисходящую тенденцию», - отметила она.



Петерсоне напомнила, что ранее при достижении пенсионного возраста можно было выбрать: присоединить средства второго уровня к первому и увеличить ежемесячную пенсию либо получить всю сумму сразу. Сейчас такой возможности нет.

Отдельный спор вызывает наследование. Формально второй уровень считается персонализированным - это средства из уплаченных налогов работника и работодателя. Однако при перечислении денег на счет наследника взимается подоходный налог 25,5 процента. Если же средства присоединяются к пенсионному капиталу наследника, налог не применяется.

«Это мои деньги, которые из моих налогов заплачены мной и моим работодателем. Это мой фонд», - подчеркнула Петерсоне.

По ее мнению, действующий порядок выглядит как механизм принуждения.