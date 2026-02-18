Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет»: Инара Петерсоне (2)

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 09:54

Важно 2 комментариев

В Латвии набирает обороты спор о будущем второго пенсионного уровня. На платформе Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей за право отказаться от обязательного участия. Параллельно идет сбор подписей за разрешение добровольно полностью или частично изымать накопления.

Банки и Министерство финансов предупреждают о рисках. По их оценке, массовое досрочное изъятие средств стало бы стратегической ошибкой и повысило бы угрозу бедности для будущих пенсионеров. В Минфине считают, что превращение второго уровня в добровольный не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.

Свою позицию в программе «Preses klubs» на TV24 озвучила вице-президент Латвийской конфедерации работодателей и депутат Бауского края Инара Петерсоне.

«Рухнет. Вся пенсионная система рухнет», - заявила Инара Петерсоне.

По ее словам, уже сейчас расчеты Министерства благосостояния показывают снижение коэффициента замещения дохода - то есть соотношения будущей пенсии к прежней зарплате.

«Уже сейчас все расчеты, которые представляет Министерство благосостояния, показывают нисходящую тенденцию», - отметила она.

Петерсоне напомнила, что ранее при достижении пенсионного возраста можно было выбрать: присоединить средства второго уровня к первому и увеличить ежемесячную пенсию либо получить всю сумму сразу. Сейчас такой возможности нет.

Отдельный спор вызывает наследование. Формально второй уровень считается персонализированным - это средства из уплаченных налогов работника и работодателя. Однако при перечислении денег на счет наследника взимается подоходный налог 25,5 процента. Если же средства присоединяются к пенсионному капиталу наследника, налог не применяется.

«Это мои деньги, которые из моих налогов заплачены мной и моим работодателем. Это мой фонд», - подчеркнула Петерсоне.
По ее мнению, действующий порядок выглядит как механизм принуждения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Важно

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Важно

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина
Важно

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе (2)

Важно 13:11

Важно 2 комментариев

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Читать
Загрузка

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд (2)

Новости Латвии 12:52

Новости Латвии 2 комментариев

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Читать

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска (2)

Всюду жизнь 12:32

Всюду жизнь 2 комментариев

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Читать

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат (2)

Важно 12:21

Важно 2 комментариев

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Читать

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался? (2)

Важно 12:20

Важно 2 комментариев

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Читать

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины (2)

Важно 12:10

Важно 2 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Читать

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так? (2)

Важно 12:04

Важно 2 комментариев

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Читать