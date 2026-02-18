Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто больше всех выигрывал медалей на зимних Олимпиадах? Неожиданный рейтинг стран

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 10:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Зимние Олимпиады — это не просто соревнования. Это ледяной адреналин, снег, который искрится под прожекторами, и секунды, решающие судьбу целых поколений спортсменов. За десятилетия существования Winter Olympic Games мир увидел настоящих титанов зимнего спорта — страны, которые превратили борьбу за медали в искусство.

Абсолютным королём снежных арен остаётся Норвегия. Северная страна с населением всего около пяти миллионов человек сумела собрать более четырёхсот олимпийских наград, из них почти полторы сотни — золотые. Лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт — норвежцы словно рождены для холода. Их стабильность и мощь поражают воображение.

Следом идут США — страна, где спорт давно стал частью национальной идентичности. Более трёхсот медалей в зимних дисциплинах — результат широчайшей спортивной школы и постоянного стремления быть первыми. От хоккея до сноуборда — американцы умеют зажигать лёд.

Уверенно держится в числе лидеров и Германия. Немецкая дисциплина и системный подход к подготовке спортсменов принесли стране сотни олимпийских наград. Если учитывать исторические результаты ГДР и ФРГ, вклад Германии в зимнюю олимпийскую историю становится ещё более впечатляющим.

Отдельная страница — достижения СССР. Всего за девять участий советская сборная сумела завоевать почти две сотни медалей, продемонстрировав феноменальную эффективность. После распада Союза эстафету подхватила Россия, продолжив традицию громких побед и пополнив копилку ещё более чем сотней наград.

Не стоит забывать и про Канаду — страну, где зима ощущается как естественная среда обитания. Хоккей, фристайл, шорт-трек — канадцы не просто участвуют, они создают историю, раз за разом поднимаясь на пьедестал.

Этот рейтинг — не просто сухие цифры. За каждой медалью стоят годы тренировок, падения и триумфы, холодные рассветы и слёзы счастья. Зимние Олимпиады продолжают доказывать: лёд может быть огненным, если на нём сражаются лучшие из лучших.

 

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

