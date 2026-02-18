Кто больше всех выигрывал медалей на зимних Олимпиадах? Неожиданный рейтинг стран

Абсолютным королём снежных арен остаётся Норвегия. Северная страна с населением всего около пяти миллионов человек сумела собрать более четырёхсот олимпийских наград, из них почти полторы сотни — золотые. Лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт — норвежцы словно рождены для холода. Их стабильность и мощь поражают воображение.

Следом идут США — страна, где спорт давно стал частью национальной идентичности. Более трёхсот медалей в зимних дисциплинах — результат широчайшей спортивной школы и постоянного стремления быть первыми. От хоккея до сноуборда — американцы умеют зажигать лёд.

Уверенно держится в числе лидеров и Германия. Немецкая дисциплина и системный подход к подготовке спортсменов принесли стране сотни олимпийских наград. Если учитывать исторические результаты ГДР и ФРГ, вклад Германии в зимнюю олимпийскую историю становится ещё более впечатляющим.

Отдельная страница — достижения СССР. Всего за девять участий советская сборная сумела завоевать почти две сотни медалей, продемонстрировав феноменальную эффективность. После распада Союза эстафету подхватила Россия, продолжив традицию громких побед и пополнив копилку ещё более чем сотней наград.

Не стоит забывать и про Канаду — страну, где зима ощущается как естественная среда обитания. Хоккей, фристайл, шорт-трек — канадцы не просто участвуют, они создают историю, раз за разом поднимаясь на пьедестал.

Этот рейтинг — не просто сухие цифры. За каждой медалью стоят годы тренировок, падения и триумфы, холодные рассветы и слёзы счастья. Зимние Олимпиады продолжают доказывать: лёд может быть огненным, если на нём сражаются лучшие из лучших.