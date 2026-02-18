Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это вообще нормально? Ватикан откроет бистро в базилике Св. Петра

18 февраля, 2026

Ватикан к 400-летию освящения базилики Святого Петра готовит масштабные изменения для посетителей. Об этом пишет The Independent. Речь идёт о расширении доступа к террасе, модернизации буфета и цифровых нововведениях.

План представили 16 февраля 2026 года. Его цель - упростить посещение для миллионов паломников и туристов, ежегодно прибывающих в главный храм Римско-католической церкви, при сохранении художественного наследия.

Среди новшеств - упрощённая система онлайн-бронирования, которая должна существенно сократить многочасовые очереди. Кроме того, Ватикан введёт синхронный перевод месс на 60 языков для многонациональной паствы.

На террасе откроется постоянная экспозиция об истории базилики. Одновременно расширят буфет, где под куполом Микеланджело будут подавать пиццу и прохладительные напитки.

Именно бистро вызвало больше всего споров. Уместно ли предлагать еду в столь священном месте?

«Это абсолютно приемлемо - предложить еду или напитки посетителям базилики, а также предоставить доступ к туалетам, особенно тем, кто приложил усилия, чтобы подняться на купол», - заявил кардинал Мауро Гамбетти.

Дополнительно к юбилею запущена ещё одна инициатива - новый шрифт Michelangelus, созданный на основе почерка мастера эпохи Возрождения и доступный в Microsoft Office.

Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина
Строить разрешили, а жить запретили: как наказали добросовестного гражданина

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины
Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании
Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

