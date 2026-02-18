Это вообще нормально? Ватикан откроет бистро в базилике Св. Петра

План представили 16 февраля 2026 года. Его цель - упростить посещение для миллионов паломников и туристов, ежегодно прибывающих в главный храм Римско-католической церкви, при сохранении художественного наследия.

Среди новшеств - упрощённая система онлайн-бронирования, которая должна существенно сократить многочасовые очереди. Кроме того, Ватикан введёт синхронный перевод месс на 60 языков для многонациональной паствы.

На террасе откроется постоянная экспозиция об истории базилики. Одновременно расширят буфет, где под куполом Микеланджело будут подавать пиццу и прохладительные напитки.

Именно бистро вызвало больше всего споров. Уместно ли предлагать еду в столь священном месте?

«Это абсолютно приемлемо - предложить еду или напитки посетителям базилики, а также предоставить доступ к туалетам, особенно тем, кто приложил усилия, чтобы подняться на купол», - заявил кардинал Мауро Гамбетти.



Дополнительно к юбилею запущена ещё одна инициатива - новый шрифт Michelangelus, созданный на основе почерка мастера эпохи Возрождения и доступный в Microsoft Office.