Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

По его словам, в воскресенье около девяти утра он выехал из Кекавы и направился в сторону Риги, проезжая мимо птичников расположенной неподалёку птицефабрики. Температура воздуха составляла около –20 градусов, ветра практически не было, а над корпусами поднимались плотные клубы тёплого пара от системы отопления. Этот тёплый и влажный воздух в условиях сильного мороза и штиля быстро конденсировался, образуя практически непроглядный туман. Водитель отметил, что на одном из участков дороги видимость снизилась до двух метров, и он даже подумал о том, чтобы пассажир вышел из машины и шёл впереди, помогая ориентироваться. По его оценке, зона особенно плотной мглы растянулась примерно на сто метров.

«Совпадение, не вина завода! Я ехал на работу, было около девяти утра. Я выехал из Кекавы, в этот момент авария уже произошла. Я проехал мимо [прим. ред.: завода] и сделал фотографии. Эти мои фотографии сделаны примерно в километре от этого места, но там еще ближе находятся птичники. В птичниках куры, там тепло. Теплый, влажный воздух поднимается, конденсируется, ветра в то утро совсем не было. Весь этот туман рассеялся. Я проехал мимо, и в какой-то момент мне пришла в голову мысль: я сказал пассажиру, чтобы он вышел и прошел перед машиной, потому что не было видимости даже на два метра вперед. И так на протяжении каких ста метров», — рассказывает водитель.

В компании «Ķekava Foods» подтвердили, что в процессе выращивания птицы из помещений действительно выходит тёплый вентиляционный воздух, который при низкой температуре и безветрии может конденсироваться и временно образовывать туман над территорией предприятия. Однако там подчеркнули, что место аварии находится примерно в одном километре от птичников, и вероятность того, что конденсационная мгла распространяется на такое расстояние, крайне мала.

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии пояснили, что на фотографиях, предоставленных очевидцем, зафиксирована типичная ситуация температурной инверсии. В таких условиях тёплый воздушный «купол» накрывает значительную территорию, препятствуя подъёму нижних слоёв воздуха. При слабом ветре или полном штиле у поверхности земли накапливается туман, образованный конденсатом тёплого пара, который может смешиваться с загрязнениями от отопительных систем и автотранспорта. По мере ослабления инверсии или изменения ветра эта мгла постепенно рассеивается.

Специалисты также отметили, что в период сильных морозов, в том числе 15 февраля, в нижних слоях атмосферы наблюдалась особенно выраженная инверсия, из-за которой выбросы тёплого и влажного воздуха из труб и вентиляционных шахт прижимались к земле и способствовали образованию плотного тумана.