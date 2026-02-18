Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Массовая авария под Кекавой: появилось правдоподобное объяснение причины

18 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Массовая авария с участием девяти автомобилей, произошедшая в минувшие выходные возле Кекавы, стала одной из крупнейших за последние годы. По первоначальной версии, причиной столкновения стала исключительно густая туманная пелена, однако один из очевидцев в беседе с порталом tv3.lv высказал иную гипотезу о происхождении этой мглы.

По его словам, в воскресенье около девяти утра он выехал из Кекавы и направился в сторону Риги, проезжая мимо птичников расположенной неподалёку птицефабрики. Температура воздуха составляла около –20 градусов, ветра практически не было, а над корпусами поднимались плотные клубы тёплого пара от системы отопления. Этот тёплый и влажный воздух в условиях сильного мороза и штиля быстро конденсировался, образуя практически непроглядный туман. Водитель отметил, что на одном из участков дороги видимость снизилась до двух метров, и он даже подумал о том, чтобы пассажир вышел из машины и шёл впереди, помогая ориентироваться. По его оценке, зона особенно плотной мглы растянулась примерно на сто метров.

«Совпадение, не вина завода! Я ехал на работу, было около девяти утра. Я выехал из Кекавы, в этот момент авария уже произошла. Я проехал мимо [прим. ред.: завода] и сделал фотографии. Эти мои фотографии сделаны примерно в километре от этого места, но там еще ближе находятся птичники. В птичниках куры, там тепло. Теплый, влажный воздух поднимается, конденсируется, ветра в то утро совсем не было. Весь этот туман рассеялся. Я проехал мимо, и в какой-то момент мне пришла в голову мысль: я сказал пассажиру, чтобы он вышел и прошел перед машиной, потому что не было видимости даже на два метра вперед. И так на протяжении каких ста метров», — рассказывает водитель.

В компании «Ķekava Foods» подтвердили, что в процессе выращивания птицы из помещений действительно выходит тёплый вентиляционный воздух, который при низкой температуре и безветрии может конденсироваться и временно образовывать туман над территорией предприятия. Однако там подчеркнули, что место аварии находится примерно в одном километре от птичников, и вероятность того, что конденсационная мгла распространяется на такое расстояние, крайне мала.

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии пояснили, что на фотографиях, предоставленных очевидцем, зафиксирована типичная ситуация температурной инверсии. В таких условиях тёплый воздушный «купол» накрывает значительную территорию, препятствуя подъёму нижних слоёв воздуха. При слабом ветре или полном штиле у поверхности земли накапливается туман, образованный конденсатом тёплого пара, который может смешиваться с загрязнениями от отопительных систем и автотранспорта. По мере ослабления инверсии или изменения ветра эта мгла постепенно рассеивается.

Специалисты также отметили, что в период сильных морозов, в том числе 15 февраля, в нижних слоях атмосферы наблюдалась особенно выраженная инверсия, из-за которой выбросы тёплого и влажного воздуха из труб и вентиляционных шахт прижимались к земле и способствовали образованию плотного тумана.

Завалим Европу форелью? Бизнес просит разрешить фермы в Рижском заливе

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Латвийский союз рыбопереработчиков, объединяющий крупнейшие предприятия отрасли, обратился к ответственным государственным структурам с призывом поддержать проект компании Riga Bay Aquaculture по выращиванию форели в Рижском заливе. По мнению отрасли, эта инициатива имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности Латвии и развития экспорта.

Для управления концертным залом Gors предложено создать фонд

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

ФБР почти год отмывало крипту под именем Илона Маска

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

История звучит как сюжет сериала, но всё происходило в реальности.

Фракция «Стабильности!» в Сейме распалась: из неё вышел ещё один депутат

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Из фракции партии "Стабильности!" вышел еще один депутат, таким образом фракция распалась, ведь для формирования фракции нужно хотя бы пять депутатов.

Магониса оправдали в суде. А ущерб в 1,5 млн евро рассосался?

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Курземский районный суд в Салдусе оправдал четырёх бывших членов правления «Latvijas dzelzceļš», включая экс-главу компании Угиса Магониса. Об этом сообщает агентство LETA. Прокуратура намерена запросить полный текст приговора и после его изучения решить вопрос о подаче протеста.

Пумы убивают пингвинов тысячами, превратившись для них в главную угрозу: как так?

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

Новое исследование показало, что за четыре года пумы убили тысячи пингвинов, однако большинство из них осталось частично несъеденным.

